ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Philips Avent SCF170/68 Classic pacifier

Niet meer leverbaar

Philips ondersteuning

Philips AventSCF170/68 Classic pacifier

SCF170/68

Philips Avent SCF170/68 Classic pacifier

Niet meer leverbaar

Ga naar de winkel

Log in of maak een account

Product registreren

U hebt direct toegang tot handleidingen, ondersteuning op maat en meer. Het is bovendien gratis, snel en eenvoudig.

Nu registreren

Gebruiksaanwijzing en documentatie

Gebruiksaanwijzing

  • PDF bestand, 178.1 kB
  • 30 June 2021

Veelgestelde vragen

Onderdelen en accessoires