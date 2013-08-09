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Philips AventReisbox voor melkpoeder

SCF135/06

3.8
| (30) Reviews & awards
Ideaal voor onderweg
Met deze reisbox kun je 3 afgemeten doses melkpoeder in aparte compartimenten bewaren. Wanneer het tijd is om te voeden, doe je het poeder gewoon in de voedingsfles met voorgekookt koud water. Verwijder de compartimenten om de reisbox als kom/bewaarcontainer te gebruiken.
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Compatibele producten
Natural-babyfles

Natural-babyfles

SCF690/27

Bevat geen BPA

Ideaal voor onderweg

  • 3 doseringen

Binnenste deel kan worden verwijderd

Binnenste deel kan worden verwijderd

Het binnenste gedeelte kan worden verwijderd voor gebruik als handige snackkom

Genoeg melkpoeder voor drie flessen van 260 ml

Genoeg melkpoeder voor drie flessen van 260 ml

De Philips Avent-reisbox voor melkpoeder is geschikt voor 3 vooraf afgemeten doseringen melkpoeder - ideaal voor onderweg

De volledige reisbox is steriliseerbaar en magnetron- en vaatwasmachinebestendig

Alle onderdelen kunnen worden gesteriliseerd en zijn magnetron- en vaatwasmachinebestendig en daardoor snel en eenvoudig schoon te maken

Technische specificaties

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Recensies

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3.8

van 5

30

Reviews & awards

3

09/08/2013

Nederland

Nederland

Handig multifunctioneel

Mooie doseerpot voor flesvoeding. Ook heel handig: Als de flesvoeding klaar is kun je het drievaks cupje er uit halen en kun je bv fruit meenemen voor je kindje! Geen schroefdopjes, kan dus ook niet 'lam' gedraaid worden!

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Deze review is gemaakt voor SCF135/06 Reisbox voor melkpoeder

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF135/06 Reisbox voor melkpoeder

26/05/2019

Deutschland

Deutschland

Super Milchpulver/Getreidebehälter für unterwegs

Sehr gutes praktisches Gefäß zum mitnehme von angemessenen Milchpulver-, bzw. Getreidebreiportionen. Man muss alles aus den Kammern nur in die angemessene Menge Wasser schütten und fertig.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF135/06 Milchpulverspender

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF135/06 Milchpulverspender

15/05/2014

Deutschland

Deutschland

sehr gut,sehr praktisch für unterwegs

sehr gut, nur zu empfehlen für alle Eltern,einfach zu reinigen

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Deze review is gemaakt voor SCF135/06 Milchpulverspender

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF135/06 Milchpulverspender

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