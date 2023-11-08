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Laat de huid van je baby ademen
Bevat geen BPA
Verpakking van 2 stuks, 80% plantaardig*
0-6 maanden
Gaten in het schildje zorgen voor ventilatie van de babyhuid, waardoor deze droger blijft en de baby ultiem en kalmerend comfort ervaart.
Onze orthodontische spenen zijn gemaakt van zacht silicone en ondersteunen zo de natuurlijke bewegingen van de mondspieren en helpen het risico op een malocclusie te verkleinen De smalle hals is speciaal ontworpen om de druk tussen de tong en het gehemelte te verminderen. Philips Avent Ultra-spenen zijn goedgekeurd door de onafhankelijke Oral Health Foundation en zijn gemaakt van 100% voedselveilige silicone. Ze zijn duurzamer en gaan langer mee dan spenen van rubber (latex) en bevatten geen BPA, BPS, ftalaten, PVC of polycyclische aromatische koolwaterstoffen (paks).
Onze siliconen spenen met textuur zijn speciaal ontworpen om het gevoel van de moederborst na te bootsen. Toen we ouders vroegen hoe hun kindjes erop reageerden, gaf gemiddeld 98% aan dat hun baby's de Philips Avent ultra-spenen accepteerden.
4.7
van 5
682
Reviews & awards
98%
beveelt dit product aan
Lien1991
08/11/2023
Nederland
Onderdeel van promotie
Top speen!
Mijn jongste is er sowieso fan van, maar nu heeft zijn broer van 3 jaar soms ook nog stiekem de speen in zijn mond!
Voordelen
Toegankelijk, leuk omtwerp
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ultra air SCF085/60 Fopspeen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ultra air SCF085/60 Fopspeen
Raymond1
08/11/2023
Nederland
Onderdeel van promotie
Geweldige speen
De speen heb ik gebruikt voor onze baby en hij valt enorm in de smaak!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ultra air SCF085/60 Fopspeen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ultra air SCF085/60 Fopspeen
Louwsdv
07/11/2023
Nederland
Onderdeel van promotie
Fijne speen in neutrale kleuren
Favoriet bij ons kind door de zachte speen. Makkelijk te reinigen in het doosje waarin de spenen zijn geleverd. De neutrale kleuren ervaren wij als fijn.
Voordelen
makkelijk te reinigen in het doosje, mooi eenvoudig design en door de gaten in de speen zacht voor het huidje
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ultra air SCF085/60 Fopspeen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ultra air SCF085/60 Fopspeen
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 8.139 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2024.
Harde plastic delen behalve de siliconen speen (massabalansbenadering).
Gebaseerd op de resultaten van de Amerikaanse consumententest (2023, n=201).
Uit de Amerikaanse consumententest van 2023 blijkt dat de Philips Avent-speen met structuur die in onze ultra-fopspenen wordt gebruikt een acceptatiepercentage van 98% heeft (n=201).
Vergeleken met traditionele sterilisatiemethodes voor spenen (uitkoken).
Vervang fopspenen om hygiënische redenen nadat ze 4 weken zijn gebruikt.