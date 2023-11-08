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  • Laat de huid van uw kleintje ademen
  • Laat de huid van uw kleintje ademen
  • Laat de huid van uw kleintje ademen
  • Laat de huid van uw kleintje ademen
  • Laat de huid van uw kleintje ademen
  • Laat de huid van uw kleintje ademen
  • Laat de huid van uw kleintje ademen
  • Laat de huid van uw kleintje ademen
  • Laat de huid van uw kleintje ademen
  • Laat de huid van uw kleintje ademen
  • Laat de huid van uw kleintje ademen
  • Laat de huid van uw kleintje ademen

Philips Avent ultra airFopspeen

SCF085/28

4.7
| (682) Reviews & awards | 98% beveelt dit product aan
Laat de huid van uw kleintje ademen
Kalmeer met het comfort van lucht. De Philips Avent ultra air-fopspeen heeft extra grote gaten om de huid van uw baby droog te houden. Verkrijgbaar in verschillende kleuren en ontwerpen.
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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Extra grote luchtgaten voor comfortabel kalmeren

Laat de huid van uw kleintje ademen

  • Laat de huid van je baby ademen

  • Orthodontisch en BPA-vrij`

  • Verpakking van 2 stuks

  • 0-6 maanden

Laat de huid van je baby ademen

Laat de huid van je baby ademen

Extra grote luchtgaten ventileren de huid van je baby en zorgen dat deze droog blijft.

98% speenacceptatie*

98% speenacceptatie*

Toen we aan ouders vroegen hoe hun kleintjes reageren op onze siliconen spenen met textuur, zei gemiddeld 98% dat hun baby de Philips Avent ultra soft- en ultra air-fopspenen accepteert.

Tepel van 100% voedselveilig siliconenmateriaal

Tepel van 100% voedselveilig siliconenmateriaal

We kiezen bewust voor siliconenmateriaal voor onze ultra soft- en ultra air-spenen, omdat het een veilig en inert materiaal is dat veel wordt gebruikt in medische toepassingen en vrij is van gevaarlijke chemicaliën, endocriene actieve stoffen (bijv. BPA) en allergenen.

Technische specificaties

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Recensies

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4.7

van 5

682

Reviews & awards

98%

beveelt dit product aan

08/11/2023

Nederland

Nederland

Top speen!

Mijn jongste is er sowieso fan van, maar nu heeft zijn broer van 3 jaar soms ook nog stiekem de speen in zijn mond!

Voordelen

Toegankelijk, leuk omtwerp

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ultra air SCF085/60 Fopspeen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ultra air SCF085/60 Fopspeen

08/11/2023

Nederland

Nederland

Geweldige speen

De speen heb ik gebruikt voor onze baby en hij valt enorm in de smaak!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ultra air SCF085/60 Fopspeen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ultra air SCF085/60 Fopspeen

07/11/2023

Nederland

Nederland

Fijne speen in neutrale kleuren

Favoriet bij ons kind door de zachte speen. Makkelijk te reinigen in het doosje waarin de spenen zijn geleverd. De neutrale kleuren ervaren wij als fijn.

Voordelen

makkelijk te reinigen in het doosje, mooi eenvoudig design en door de gaten in de speen zacht voor het huidje

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ultra air SCF085/60 Fopspeen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ultra air SCF085/60 Fopspeen

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Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 8.139 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2024. 

  1. Volgens onderzoek uit 2016/2017 onder consumenten in de VS accepteert gemiddeld 98% van de baby's de Philips Avent-speen met structuur, die wordt gebruikt in onze ultra air- en ultra soft-fopspenen.

  2. Vervang om hygiënische redenen fopspenen nadat deze 4 weken zijn gebruikt