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Philips Avent ultra air fopspeen
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SCF085/03
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Ik heb nieuws over fopspenen en BPA gelezen. Hoe controleren jullie dat Philips Avent-fopspenen BPA-vrij zijn?
Is het veilig om verkleurde Philips Avent-productonderdelen te gebruiken?
Waarom zijn Avent-spenen gemaakt van siliconen in plaats van latex?
Hoe kun je stoppen met Philips Avent-fopspenen
Hoe verwijder ik water uit een Philips Avent-fopspeen?
Controleer de garantievoorwaarden en begin met het ruilen of repareren van het product
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