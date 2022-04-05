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  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding

Philips AventNatural-speen

SCF045/27

4.4
| (109) Reviews & awards | 85% beveelt dit product aan
Eenvoudig te combineren met borstvoeding
Onze zachte, geribbelde speen voorkomt inklappen en is ontworpen voor groeiende baby's. De comfortkussentjes en de natuurlijke vorm van de speen voor natuurlijk aanleggen zorgt dat borst- en flesvoeding gemakkelijk kunnen worden gecombineerd.
Bekijk alle voordelen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Op een natuurlijke manier aanleggen

Eenvoudig te combineren met borstvoeding

  • 2 stuks

  • Variabele speen

  • 3m+

De brede speenvorm lijkt op een borst, voor natuurlijk aanleggen

De brede speenvorm lijkt op een borst, voor natuurlijk aanleggen

De vorm van de brede speen lijkt op die van een borst en stimuleert zo het natuurlijk aanleggen. Zo is het voor jou én je baby gemakkelijker om borst- en flesvoeding te combineren.

Zachte, gladde siliconen voor de wisselende behoeften van je baby

Bijtvaste, gladde speen voor de wisselende behoeften van je opgroeiende baby.

Flexibel, anti-inklapbaar design met geribbelde speen

Flexibel, anti-inklapbaar design met geribbelde speen

Kussentjes en ribbels in de speen zorgen voor flexibiliteit zonder dat de speen inklapt, voor een ononderbroken voeding.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

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4.4

van 5

109

Reviews & awards

85%

beveelt dit product aan

05/04/2022

Deutschland

Deutschland

Perfekte Form

Mein Sohn ist sehr wählerisch, was den passenden Saugaufsatz betrifft. Er nimmt nur eine einzige Sorte Schnuller und somit war es eine Herausforderung eine passende Flasche für ihn zu finden um das Stillen zu unterstützen. Dieser 2er Aufsatz von Avent hat er auf Anhieb angenommen. Beim Trinken verschluckt er sich nicht und schluckt wenig bis keine Luft dabei. Der Aufsatz ist schnell auseinander zu nehmen und leicht zu reinigen. Nachdem er nun öfter sehr zuverlässig und schnell aus diesem Sauger getrunken hat habe ich mir direkt noch ein paar weitere gekauft. Ich empfehle dieses Produkt definitiv weiter.

Voordelen

Leichte Reinigung, kein Verschlucken

Nadelen

Keine

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF043/27 Natural-Sauger

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF043/27 Natural-Sauger

22/03/2022

Deutschland

Deutschland

Nie wieder andere Marke!

Wir lieben die Sauger von Avent. Die sind ähnlich der Brustwarze und werden gut angenommen. Auf Grund der Form eignen sie sich besonders, wenn man neben dem Stillen auch mal Fläschchen geben möchte, ohne die Gefahr einer Saugverwirrung einzugehen.

Voordelen

Ähnlich der Brustwarzen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF043/27 Natural-Sauger

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Deze review is gemaakt voor SCF043/27 Natural-Sauger

22/03/2022

Deutschland

Deutschland

Sehr natürlich

Der SCF043/27 Natural-Sauger ist ideal geeignet, um die Kleinen langsam vom Stillen zu entwöhnen bzw. zum zufüttern wenn die Muttermilch nicht mehr genügt. Der Sauger ist angenehm weich und ahmt die Brust perfekt nach.

Voordelen

Material, Größe

Nadelen

Keine

Deze review is gemaakt voor SCF043/27 Natural-Sauger

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Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 

  1. 0% BPA, volgens EU-richtlijn 10/2011