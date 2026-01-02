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Full HD-camera
Ouderunit met een batterijduur van 12 uur
Systeem voor veilige verbinding
Verbinden via de app: Baby Monitor+
Ons Secure Connect-systeem maakt gebruik van meerdere versleutelde koppelingen tussen de babyunit en de ouderunit en app. Voor een geruststellende sterke en veilige verbinding.
Je kleintje zien en horen, thuis en op afstand, met de Philips Avent Baby Monitor+-app. Door middel van wifi of mobiel internet kun je je kleintje vanaf elke plek in de gaten houden en op z'n gemak stellen.
De babyunit bevat een full HD-camera met nachtzicht en digitale zoom, voor duidelijke beelden van de kamer van je kleintje, dag en nacht.
4.1
van 5
365
Reviews & awards
80%
beveelt dit product aan
Schoenmakers
02/01/2026
Nederland
Geverifieerde koper
Doet wat er beschreven staat een degelijk apparaat
Dit apparaat werkt ook op afstand haarscherp net zoals binnenhuis op een korte afstand. Het activeren gaat zeer snel zonder haperen. Door de verschillende babyfoon te vergelijken krijg dat voor jouw situatie nodig hebt. Ik ben verrast door het duidelijke beeld. Heb wel eens een minder scherp beeld bij andere merken gezien.
Deze review is gemaakt voor Connected SCD923/26 Beeldbabyfoon met app
Deze review is gemaakt voor Connected SCD923/26 Beeldbabyfoon met app
MamaAnne
08/06/2024
Nederland
Top product en service
Het is een geweldig product met enorm bereik zo fijn dat je beide via je mobiel gewoon kunt inloggen wanneer en waar je wil. Scherm van alle gemakken voorzien zelfs muziek of praten mogelijk. Je kan ook instellen hoe sensitief die reageert bij beweging of geluid. Helaas was onze oplaadpunt kapot gegaan van het schermpje. Dit werd gelijk verholpen en een nieuwe opgestuurd; in tijden niet zo fijne en goede service gehad.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Connected SCD923/26 Beeldbabyfoon met app
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Connected SCD923/26 Beeldbabyfoon met app
de Ruiter
14/01/2024
Nederland
Geverifieerde koper
Prachtig beeld en goed bereik
Ontzettend scherp en helder beeld. Bereik is ook top. Absoluut zijn geld waard!
Voordelen
Scherp en helder beeld. Bereik.
Nadelen
-
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Connected SCD923/26 Beeldbabyfoon met app
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Connected SCD923/26 Beeldbabyfoon met app
Gebaseerd op een online tevredenheidsonderzoek dat wereldwijd is uitgevoerd onder 10.109 gebruikers van merken en producten voor moeder- en kindzorg in 2023.
Tot wel 400 meter buitenshuis en 50 meter binnenshuis
In ecomodus na volledig opladen