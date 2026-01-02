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  • Zekerheid, waar je ook bent
  • Zekerheid, waar je ook bent
  • Zekerheid, waar je ook bent
  • Zekerheid, waar je ook bent
  • Zekerheid, waar je ook bent
  • Zekerheid, waar je ook bent
  • Zekerheid, waar je ook bent
  • Zekerheid, waar je ook bent
  • Zekerheid, waar je ook bent
  • Zekerheid, waar je ook bent
  • Zekerheid, waar je ook bent
  • Zekerheid, waar je ook bent
  • Zekerheid, waar je ook bent
  • Zekerheid, waar je ook bent

Philips Avent ConnectedBeeldbabyfoon met app

SCD923/26

4.1
| (365) Reviews & awards | 80% beveelt dit product aan
Zekerheid, waar je ook bent
Houd je baby veilig en overal in de gaten met de Philips Avent-babyfoon. Met ons Secure Connect-systeem blijf je overal in huis verbonden met je kleintje en met de Baby Monitor+-app blijf je ook buitenshuis verbonden.
Bekijk alle voordelen
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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Je baby in het vizier, thuis en op afstand

Zekerheid, waar je ook bent

  • Full HD-camera

  • Ouderunit met een batterijduur van 12 uur

  • Systeem voor veilige verbinding

  • Verbinden via de app: Baby Monitor+

Ontworpen om altijd in contact te blijven met je baby

Ons Secure Connect-systeem maakt gebruik van meerdere versleutelde koppelingen tussen de babyunit en de ouderunit en app. Voor een geruststellende sterke en veilige verbinding.

Full HD-camera met nachtzicht en digitale zoom

Je kleintje zien en horen, thuis en op afstand, met de Philips Avent Baby Monitor+-app. Door middel van wifi of mobiel internet kun je je kleintje vanaf elke plek in de gaten houden en op z'n gemak stellen.

Je mist geen enkel beweginkje of geluidje

De babyunit bevat een full HD-camera met nachtzicht en digitale zoom, voor duidelijke beelden van de kamer van je kleintje, dag en nacht.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.1

van 5

365

Reviews & awards

80%

beveelt dit product aan

02/01/2026

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Doet wat er beschreven staat een degelijk apparaat

Dit apparaat werkt ook op afstand haarscherp net zoals binnenhuis op een korte afstand. Het activeren gaat zeer snel zonder haperen. Door de verschillende babyfoon te vergelijken krijg dat voor jouw situatie nodig hebt. Ik ben verrast door het duidelijke beeld. Heb wel eens een minder scherp beeld bij andere merken gezien.

Deze review is gemaakt voor Connected SCD923/26 Beeldbabyfoon met app

Deze review is gemaakt voor Connected SCD923/26 Beeldbabyfoon met app

08/06/2024

Nederland

Nederland

Top product en service

Het is een geweldig product met enorm bereik zo fijn dat je beide via je mobiel gewoon kunt inloggen wanneer en waar je wil. Scherm van alle gemakken voorzien zelfs muziek of praten mogelijk. Je kan ook instellen hoe sensitief die reageert bij beweging of geluid. Helaas was onze oplaadpunt kapot gegaan van het schermpje. Dit werd gelijk verholpen en een nieuwe opgestuurd; in tijden niet zo fijne en goede service gehad.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Connected SCD923/26 Beeldbabyfoon met app

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Connected SCD923/26 Beeldbabyfoon met app

14/01/2024

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Prachtig beeld en goed bereik

Ontzettend scherp en helder beeld. Bereik is ook top. Absoluut zijn geld waard!

Voordelen

Scherp en helder beeld. Bereik.

Nadelen

-

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Connected SCD923/26 Beeldbabyfoon met app

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Connected SCD923/26 Beeldbabyfoon met app

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Voorwaarden

  1. Gebaseerd op een online tevredenheidsonderzoek dat wereldwijd is uitgevoerd onder 10.109 gebruikers van merken en producten voor moeder- en kindzorg in 2023. 

  1. Tot wel 400 meter buitenshuis en 50 meter binnenshuis

  2. In ecomodus na volledig opladen