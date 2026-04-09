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4 flessen, 2 extra spenen
ultra soft-fopspeen
Flessenborstel
De Natuurlijke Zuigreflex-speen past bij het natuurlijke drinkritme van je baby, waardoor je borstvoeding en flesvoeding eenvoudig kunt combineren. De speen heeft een unieke opening die alleen melk doorlaat als de baby actief aan het drinken is. Dus als de baby pauzeert om te slikken en ademen, stopt de melk ook.
De brede, zachte en flexibele speen is ontworpen om de vorm en het gevoel van een borst na te bootsen, zodat je je baby comfortabel kan aanleggen en voeden.
We hebben allemaal een eigen leertempo. Zuigen is een vaardigheid en sommige baby's leren die sneller dan andere. Daarom hebben sommige baby's in eerste instantie baat bij onze speciale speen voor pasgeborenen (speen 0) alvorens over te stappen naar de Natural Response-spenen. Gebruik de speen voor pasgeborenen als je baby er langer dan 20 minuten over doet om 50 ml te drinken met de Natural Response-spenen. Probeer een Natural Response-speen met een hogere doorvoer als je baby met de speen speelt in plaats van te drinken of gefrustreerd lijkt. Raadpleeg een arts als je problemen blijft houden met voeden.
4.8
van 5
204
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
pdtom
09/04/2026
Nederland
Onderdeel van promotie
fijne fles met glow in the dark
Fijne fles met glow in the dark, vind fijn om de fles in het donker te zien
Voordelen
glow in the dark
Nadelen
geen, fijne fles
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Natural Response Nighttime Set SCD838/17 Cadeauset voor baby
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Natural Response Nighttime Set SCD838/17 Cadeauset voor baby
Winston97
23/03/2026
Nederland
Onderdeel van promotie
Product voldoet aan verwachting
Mijn dochter van 3 maanden drinkt erg goed uit deze fles. De speen sluit goed aan, lekt niet en is van een fijn materiaal gemaakt. Ik zou hem aan iedereen aanraden, zeker wanneer je borstvoeding en flesvoeding wil combineren.
Voordelen
Goede vorm, sluit naadloos aan
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Natural Response Nighttime Set SCD838/17 Cadeauset voor baby
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Natural Response Nighttime Set SCD838/17 Cadeauset voor baby
BoudewijnSkolten
23/03/2026
Nederland
Onderdeel van promotie
Aanrader voor aankomende ouders!
Verassend goede flesje waar onze kleine goed op gaat. Online lees je veel dat kinderen bij sommige merken niet goed reageren en meer last krijgen van krampjes. Onze kraamzorg zweerde bij dit merk, en nu snappen we wel waarom. We zijn erg tevreden en gaan dus ook meer halen om meer tegelijk te kunnen gebruiken!
Voordelen
Functioneel en prima prijs
Nadelen
Minder mooi dan sommige andere aanbieders
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Natural Response Nighttime Set SCD838/17 Cadeauset voor baby
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Natural Response Nighttime Set SCD838/17 Cadeauset voor baby
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.
0% BPA, volgens EU-richtlijn 10/2011
De kleur van de borstel kan verschillen, afbeelding alleen ter referentie