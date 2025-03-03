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Philips Avent Natural Response Cadeauset voor baby
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SCD837/10
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Handleiding belangrijke informatie
Gebruikershandleiding
Alles (11)
Functionaliteit (1)
Kan ik de Natural Response-speen gebruiken in combinatie met de originele Natural-fles?
Hoe kan ik de verschillen zien tussen Natural- en Natural Response-spenen?
Waarom weigert mijn baby de Natural Response-speen?
Kan ik dikke babyvoeding geven met de Natural Response-speen?
Waarom staat er geen leeftijdsaanduiding op de Natural Response-speenverpakkingen?
AventDop van de voedingsfles
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