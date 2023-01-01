Wij hebben de Philips avent Dect babyfoon nu zn twee weken in gebruik. Ik zal eerlijk zijn dat ik in eerste instantie een beetje sceptische was over een wat duurdere babyfoon tegenover de goedkopere plug apparaten maar wat een geweldig apparaat is dit. Het aansluiten van het basis station is een kwestie van plug en play. Er zit een lang snoer aan waardoor hij over door de kamer kan staan. De dect gaan batterijen (inbegrepen) in die daarna eerst moeten laden. Daarna kunnen wij ongeveer 1 dag doen tot die leeg is (2 slaapjes overdag en een nacht). In het basis station kunnen ook batterijen, dit heb ik zelf niet geprobeerd en zijn ook niet meegeleverd. En dan nog alle extra functies zoals muziek, nachtlampje en de sterrenhemel. Wat een uitvinding is die sterrenhemel. Deze wordt geprojecteerd op het plafond en veranderd rustig van vorm en kleur. Als onze kinderen straks ouder zijn ga ik hem denk ik zelf gebruiken :) De dect is tevens de afstandsbediening voor het aan en uit zetten van de muziek, nachtlampje en sterrenhemel. Daarnaast kan je een timer in stellen dat ze na bijvoorbeeld een kwartier uit gaan. samengevat echt een fantastisch apparaat met veel extra functies, makkelijk in gebruik. Echt over na gedacht