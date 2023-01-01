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  • De betrouwbaarste verbinding met je baby
  • De betrouwbaarste verbinding met je baby
  • De betrouwbaarste verbinding met je baby
  • De betrouwbaarste verbinding met je baby
  • De betrouwbaarste verbinding met je baby
  • De betrouwbaarste verbinding met je baby
  • De betrouwbaarste verbinding met je baby
  • De betrouwbaarste verbinding met je baby
  • De betrouwbaarste verbinding met je baby
  • De betrouwbaarste verbinding met je baby
  • De betrouwbaarste verbinding met je baby
  • De betrouwbaarste verbinding met je baby
  • De betrouwbaarste verbinding met je baby
  • De betrouwbaarste verbinding met je baby
  • De betrouwbaarste verbinding met je baby
  • De betrouwbaarste verbinding met je baby
  • De betrouwbaarste verbinding met je baby
  • De betrouwbaarste verbinding met je baby
  • De betrouwbaarste verbinding met je baby
  • De betrouwbaarste verbinding met je baby
  • De betrouwbaarste verbinding met je baby
  • De betrouwbaarste verbinding met je baby
  • De betrouwbaarste verbinding met je baby
  • De betrouwbaarste verbinding met je baby

Philips AventDECT-babyfoon

SCD735/00

4.7
| (115) Reviews & awards | 97% beveelt dit product aan
De betrouwbaarste verbinding met je baby
Met onze SCD735-babyfoon heb je kristalhelder geluid en heb je alle vrijheid doordat je hem 24 uur kunt gebruiken voordat je hem moet opladen. Bevat onder meer verschillende rustgevende functies en je baby zal de projector met sterrenhemel helemaal geweldig vinden!
Bekijk alle voordelen
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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

100% privé, zonder enige interferentie

De betrouwbaarste verbinding met je baby

  • 100% privé, zonder interferentie

  • Kristalhelder geluid

  • Tot 24 uur toezicht

  • Nachtlampje met sterrenprojectie

DECT-technologie voor een gegarandeerd 100% storingvrije privéverbinding

DECT-technologie voor een gegarandeerd 100% storingvrije privéverbinding

DECT-technologie zorgt voor een veilige privéverbinding, zodat je er zeker van kunt zijn dat je de enige bent die meeluistert en dat andere zendapparaten, zoals andere babyfoons en draadloze en mobiele telefoons, geen storing veroorzaken.

Kristalhelder geluid dankzij DECT-technologie

DECT-technologie zorgt voor kristalhelder geluid, zodat je ieder lachje, murmeltje en hikje duidelijk kunt horen.

Energiebesparende, slimme ECO-modus voor zo min mogelijk transmissie

Energiebesparende, slimme ECO-modus voor zo min mogelijk transmissie

De unieke slimme ECO-modus minimaliseert automatisch de audiotransmissie en vergroot de batterijlevensduur. Hoe dichter je bij je baby bent, des te minder vermogen er nodig is voor een perfecte verbinding.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.7

van 5

115

Reviews & awards

97%

beveelt dit product aan

2

01/01/2023

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Fijne babyfoon

Hele fijne babyfoon: goed bereik in huis en geluid, makkelijk verplaatsbaar naar een andere kamer, handige effecten erop zoals praten of een slaapmuziekje aanzetten. Mooi design en neemt niet veel ruimte in. Ik mis geen video functie omdat we wel gaan kijken als er iets is.

Voordelen

Handig in gebruik, eenvoudig, verplaatsbaar, goed bereik in huis

Nadelen

Lichteffect op plafond is leuk maar niet zo duidelijk zichtbaar

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCD731/26 DECT-babyfoon

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCD731/26 DECT-babyfoon

11/06/2021

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Geweldig bereik en kraakhelder geluid.

Het bereik is fantastisch. Ik vind alleen de batterijduur aan de korte kant. Ik had liever een sterke accu erin gehad.

Voordelen

Groot bereik, goede geluidskwaliteit, mooi design, goede kwaliteit, voelt solide aan, privé modus, prijs.

Nadelen

Batterijen gaan snel leeg, lelijk snoer.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Premium SCD733/26 Premium DECT-babyfoon

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Premium SCD733/26 Premium DECT-babyfoon

10/06/2020

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Het product heeft goede kenmerken

Het geluid is prima, je kunt terug praten en lichteffecten en liedjes. Een allesomvattende babyfoon

Voordelen

Contact, licht en geluid

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Premium SCD733/26 Premium DECT-babyfoon

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Premium SCD733/26 Premium DECT-babyfoon

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  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
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Voorwaarden

  1. Gebaseerd op een online tevredenheidsonderzoek dat wereldwijd is uitgevoerd onder 10.109 gebruikers van merken en producten voor moeder- en kindzorg in 2023. 