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100% privé, zonder interferentie
Kristalhelder geluid
Tot 24 uur toezicht
Nachtlampje met sterrenprojectie
DECT-technologie zorgt voor een veilige privéverbinding, zodat je er zeker van kunt zijn dat je de enige bent die meeluistert en dat andere zendapparaten, zoals andere babyfoons en draadloze en mobiele telefoons, geen storing veroorzaken.
DECT-technologie zorgt voor kristalhelder geluid, zodat je ieder lachje, murmeltje en hikje duidelijk kunt horen.
De unieke slimme ECO-modus minimaliseert automatisch de audiotransmissie en vergroot de batterijlevensduur. Hoe dichter je bij je baby bent, des te minder vermogen er nodig is voor een perfecte verbinding.
4.7
van 5
115
Reviews & awards
97%
beveelt dit product aan
CaroBien
01/01/2023
Nederland
Geverifieerde koper
Fijne babyfoon
Hele fijne babyfoon: goed bereik in huis en geluid, makkelijk verplaatsbaar naar een andere kamer, handige effecten erop zoals praten of een slaapmuziekje aanzetten. Mooi design en neemt niet veel ruimte in. Ik mis geen video functie omdat we wel gaan kijken als er iets is.
Voordelen
Handig in gebruik, eenvoudig, verplaatsbaar, goed bereik in huis
Nadelen
Lichteffect op plafond is leuk maar niet zo duidelijk zichtbaar
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCD731/26 DECT-babyfoon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCD731/26 DECT-babyfoon
van Tellingen
11/06/2021
Nederland
Geverifieerde koper
Geweldig bereik en kraakhelder geluid.
Het bereik is fantastisch. Ik vind alleen de batterijduur aan de korte kant. Ik had liever een sterke accu erin gehad.
Voordelen
Groot bereik, goede geluidskwaliteit, mooi design, goede kwaliteit, voelt solide aan, privé modus, prijs.
Nadelen
Batterijen gaan snel leeg, lelijk snoer.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Premium SCD733/26 Premium DECT-babyfoon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Premium SCD733/26 Premium DECT-babyfoon
Dellepoort
10/06/2020
Nederland
Geverifieerde koper
Het product heeft goede kenmerken
Het geluid is prima, je kunt terug praten en lichteffecten en liedjes. Een allesomvattende babyfoon
Voordelen
Contact, licht en geluid
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Premium SCD733/26 Premium DECT-babyfoon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Premium SCD733/26 Premium DECT-babyfoon
Gebaseerd op een online tevredenheidsonderzoek dat wereldwijd is uitgevoerd onder 10.109 gebruikers van merken en producten voor moeder- en kindzorg in 2023.