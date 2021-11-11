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Philips Avent EssentialBabyfoon met DECT-verbinding

SCD502/26

4
| (183) Reviews & awards | 81% beveelt dit product aan
Luister naar je baby
Onze DECT-babyfoon geeft je volledige gemoedsrust. Alle essentiële functies van een babyfoon zijn aanwezig. Dit model heeft de betrouwbaarste verbinding, met glashelder geluid en een geruststellend nachtlampje, voor jou en je baby.
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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

De betrouwbaarste verbinding met je baby

Luister naar je baby

  • 100% privéverbinding

  • Nachtlampje

DECT-technologie voor een gegarandeerd 100% storingvrije privéverbinding

DECT-technologie voor een gegarandeerd 100% storingvrije privéverbinding

Dankzij de DECT-technologie ben je er zeker van dat andere zendapparaten, zoals andere babyfoons en draadloze en mobiele telefoons, geen storing veroorzaken. Gegevenscodering zorgt voor een veilige privéverbinding, zodat alleen jij je baby kunt horen.

Perfect helder geluid dankzij DECT-technologie

Perfect helder geluid dankzij DECT-technologie

Ieder lachje, murmeltje en hikje klinkt bijzonder duidelijk. De DECT-technologie (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) zorgt voor kristalhelder geluid van hoge kwaliteit, zodat je je baby altijd kunt horen.

Energiebesparende slimme ECO-modus

Energiebesparende slimme ECO-modus

De unieke slimme ECO-modus minimaliseert automatisch het zendvermogen en vergroot de batterijlevensduur. Hoe dichter je bij je baby bent, des te minder vermogen er nodig is voor een perfecte verbinding (niet verkrijgbaar in de VS en Canada).

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.0

van 5

183

Reviews & awards

81%

beveelt dit product aan

11/11/2021

Nederland

Nederland

Goed bereik!

Deze babyfoon doet wat hij moet doen. Het laten weten wanneer je kindje wakker is. Het fijne aan deze babyfoon is dat ik ook bij de buurvrouw mijn kindje kan horen. Dus de buurvrouw kan ook oppassen mocht dit nodig zijn.

Voordelen

Goed breik, goed geluid, fijn nachtlampje, makkelijk te bedienen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Audio Monitors SCD503/00 DECT-babyfoon

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Audio Monitors SCD503/00 DECT-babyfoon

21/07/2020

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Werkt goed.

Heb geen klachten over dit product.Werkt zoals verwacht.

Voordelen

Werkt goed.

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Audio Monitors SCD503/00 DECT-babyfoon

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Audio Monitors SCD503/00 DECT-babyfoon

17/11/2019

Nederland

Nederland

Super fijne babyfoon!

Een goede babyfoon, met een sterke en stabiele verbinding. als extra zit er een nachtlampje op.

Voordelen

goede stabiele verbinding

Nadelen

geen camera erop

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Audio Monitors SCD503/00 DECT-babyfoon

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Audio Monitors SCD503/00 DECT-babyfoon

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Voorwaarden

  1. Gebaseerd op een online tevredenheidsonderzoek dat wereldwijd is uitgevoerd onder 10.109 gebruikers van merken en producten voor moeder- en kindzorg in 2023. 

  1. Het bereik van de babyfoon hangt af van de omgeving en factoren die interferentie veroorzaken.

  2. Deze babyfoon heeft geen oplaadfunctie.