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Niet meer leverbaar
Natural
De vorm van de brede speen lijkt op de borst en stimuleert zo het natuurlijk aanleggen. Zo is het voor jou én je baby gemakkelijker om borst- en flesvoeding te combineren.
Kussentjes in de speen zorgen voor extra zachtheid en flexibiliteit zonder dat de speen inklapt. Je baby kan comfortabel en tevreden drinken.
Het innovatieve ontwerp met dubbel ventiel vermindert darmkrampjes en ongemak doordat er lucht in de fles stroomt en niet in het buikje van de baby.
4.7
van 5
50
Reviews & awards
98%
beveelt dit product aan
Stacey
06/12/2014
Nederland
Avent Natural is werkelijk fantastisch!
De flessen van de 'Natural' collectie zijn super vormgegeven. Vooral in kleur zijn ze erg leuk! Super fijn in gebruik. Enige nadeel dat ze soms bij de speen gaan lekken.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCD290/00 Starterset voor pasgeborenen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCD290/00 Starterset voor pasgeborenen
Danaa23
08/05/2020
Deutschland
Super zum zufüttern
Ich stille, musste anfangs aber etwas zufüttern, da der Milcheinschuss was länger gedauert hat, haben wir knapp 3 Wochen mit den Natural Flaschen zugefüttert. Die Kleine hat die Flaschen aufgrund der Form sofort angenommen und auch jetzt bekommt sie ab und an bei Bauchweh noch Tee damit und wir hatten bis jetzt nie Probleme mit einer Saugverwirrung o.ä.. Die Flaschen sind einfach zu reinigen und liegen auch gut in der Hand zum festhalten. Ein super Produkt, kann ich nur empfehlen.
Voordelen
Keine Saugverwirrung, einfach zu reinigen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCD290/01 Starter-Set für Neugeborene
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCD290/01 Starter-Set für Neugeborene
Evelyna
27/06/2019
Deutschland
Sehr komfortabel
Sehr komfortabel Der Titel fasst eigentlich meine gesamte Meinung zusammen. Mein kleiner Schatz liebt die weichen Saugnäpfe. Die Flasche ist sowohl für mich als auch für die Kleine gut im der Hand zu halten. Es läuft nichts aus. Auch die Größe ist perfekt.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCD290/01 Starter-Set für Neugeborene
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCD290/01 Starter-Set für Neugeborene