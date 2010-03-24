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Niet meer leverbaar

Philips AventSCD271 Newborn Starter Set

SCD271

4.4

| (14) Reviews & awards | 93% beveelt dit product aan

Bekijk alle voordelen
Er zijn spenen met vijf verschillende snelheden verkrijgbaar

Er zijn spenen met vijf verschillende snelheden verkrijgbaar

Er zijn spenen met vijf verschillende snelheden verkrijgbaar.

Product zonder BPA

Product zonder BPA

Dit product bevat geen BPA

Gebogen borstel met geribbeld uiteinde

Gebogen borstel met geribbeld uiteinde

Met de speciaal gebogen borstel en het geribbelde uiteinde kun je alle hoekjes van alle soorten flessen, spenen en voedingsapparatuur bereiken en deze grondig reinigen.

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Recensies

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4.4

van 5

14

Reviews & awards

93%

beveelt dit product aan

3
2

24/03/2010

Nederland

Nederland

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCD234/07 Starterset voor pasgeborenen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCD234/07 Starterset voor pasgeborenen

30/05/2013

United Kingdom

United Kingdom

Philips AVENT Gift Set Natural Beginnings SCD236/00 Classic

Excellent value for money. Kit contains all you need to cleanse and feed little one. Very easy to use and quality of the whole package is outstanding. Really happy with purchase, used for 10months now, cannot fault. Definate recommend!!!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Gift Set SCD236/00 Natural Beginnings

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Gift Set SCD236/00 Natural Beginnings

23/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

excellent!!

great design lovely shaped bottles easy to handle, anti colic system which is great, good size teats my baby loves them, easy to feed

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCD234/07 Newborn Starter Set

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCD234/07 Newborn Starter Set

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