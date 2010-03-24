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Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
Er zijn spenen met vijf verschillende snelheden verkrijgbaar.
Dit product bevat geen BPA
Met de speciaal gebogen borstel en het geribbelde uiteinde kun je alle hoekjes van alle soorten flessen, spenen en voedingsapparatuur bereiken en deze grondig reinigen.
4.4
van 5
14
Reviews & awards
93%
beveelt dit product aan
MvanLeeuwen
24/03/2010
Nederland
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCD234/07 Starterset voor pasgeborenen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCD234/07 Starterset voor pasgeborenen
poppet44
30/05/2013
United Kingdom
Philips AVENT Gift Set Natural Beginnings SCD236/00 Classic
Excellent value for money. Kit contains all you need to cleanse and feed little one. Very easy to use and quality of the whole package is outstanding. Really happy with purchase, used for 10months now, cannot fault. Definate recommend!!!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Gift Set SCD236/00 Natural Beginnings
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Gift Set SCD236/00 Natural Beginnings
vic77
23/07/2012
United Kingdom
excellent!!
great design lovely shaped bottles easy to handle, anti colic system which is great, good size teats my baby loves them, easy to feed
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCD234/07 Newborn Starter Set
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCD234/07 Newborn Starter Set