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Niet meer leverbaar
Helpt je baby kalmeren, vooral 's nachts*
De handige SCD271/00-set van Philips Avent bestaat uit vier Classic+-voedingsflessen (2 x 125 ml en 2 x 260 ml), een fles- en speenborstel en een witte transparante fopspeen voor baby's van 0-6 maanden.
Klassiek
Er zijn spenen met vijf verschillende snelheden verkrijgbaar.
Dit product bevat geen BPA
Met de speciaal gebogen borstel en het geribbelde uiteinde kun je alle hoekjes van alle soorten flessen, spenen en voedingsapparatuur bereiken en deze grondig reinigen.
4.6
van 5
14
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
monilore
14/10/2014
Italia
ottimo biberon
l'ho usato per molto tempo per il mio bambino ed è ottimo e dura a lungo.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCD271/00 Set "Prime Poppate"
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCD271/00 Set "Prime Poppate"
emagazar
11/12/2013
España
EL MEJOR
Este set me lo regalaron cuando nació mi hijo y, aunque probé otros, ninguno de ellos me convenció. Resistentes, económicos, ergonómicos, después de muchos usos igual.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCD271/00 Selección para recién nacidos
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCD271/00 Selección para recién nacidos
Maryettha
11/12/2013
España
Se adapta al niño
He probado bastante biberones porque además mi hijo no es muy comilón, pero desde que me aconsejaron este he notado que come más, que ya no rechaza el bibe, así que para mi ok.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCD271/00 Selección para recién nacidos
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCD271/00 Selección para recién nacidos
Onderzoek onder twee weken oude baby's heeft aangetoond dat baby's die met deze fles worden gevoed minder huilerig gedrag vertonen dan baby's die met een andere fles worden gevoed. (Onderzoek uitgevoerd door het Institute of Child Health, Londen, 2008.)
Onderzoek onder 2 weken oude baby's heeft aangetoond dat baby's die worden gevoed met een Philips Avent-fles, vooral 's nachts minder last hebben van darmkrampjes dan baby’s die worden gevoed met een andere fles van een toonaangevend merk.