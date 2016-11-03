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Niet meer leverbaar
De ideale manier om de teruggroei van haartjes te vertragen
Philips Lumea IPL is de effectiefste draadloze IPL oplossing om teruggroei van haar op het lichaam te voorkomen. Zachte lichtpulsen zorgen, indien regelmatig gebruikt, dag in dag uit voor een zijdezachte huid.
Alleen voor gebruik op het lichaam
Behandeling onderbenen in 15 minuten
Levensduur <gt/>100.000 lichtpulsen
Snoerloos ontwerp
Philips Lumea stuurt zachte lichtpulsen naar de haarwortel. Hierdoor laat de haarwortel los en wordt voorkomen dat deze terugkomt. Door deze behandeling te herhalen, blijft uw huid altijd zacht en glad.
Klinisch onderzoek heeft aangetoond dat er sprake is van een aanzienlijke haarvermindering na slechts vier tweewekelijkse behandelingen. Om deze resultaten te behouden, hoeft u de behandeling slechts wanneer nodig te herhalen. De tijd tussen behandelingen is afhankelijk van hoe snel uw haar terugkomt.
Philips Lumea werkt met een innovatieve, op licht gebaseerde technologie die IPL (Intense Pulsed Light) wordt genoemd. Philips heeft deze technologie zodanig aangepast dat u het product veilig thuis kunt gebruiken. Bij de ontwikkeling van dit baanbrekende ontharingssysteem heeft Philips nauw samengewerkt met vooraanstaande dermatologen. Ruim tien jaar lang hebben we uitgebreid consumentenonderzoek gedaan met behulp van 2000 vrijwilligers.
Prijzen
4.0
van 5
6
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Jud01
03/11/2016
Nederland
Langdurig resultaat
Heb wel wat hardnekkige haargroei op de onderbenen. Hoewel de haren (nog) niet overal permanent zijn verdwenen, wel heel fijn dat het zeker voor wel 6 weken weg blijft. Heb het nu meerdere malen op mijn benen gebruikt en op grote delen van de onderbenen heb ik geen haargroei meer... iets wat met harsen nog nooit gelukt is. Het kost wat... maar ik ben nog niet eerder zo glad geweest.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea SC2004/11 IPL Lichtontharing
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea SC2004/11 IPL Lichtontharing
Geralda
25/02/2014
Nederland
Lekker makkelijk in gebruik
Na meerdere sessies bij een professioneel bedrijf nu overgestapt naar de lumea. Lekker makkelijk in gebruik vooral omdat er geen snoer aan zit. Je laadt hem gewoon op en je kunt hem daarna overal gebruiken. Na 3 keer gebruiken is er al resultaat zichtbaar, de haargroei wordt zeker minder. Bij het gebruik op de benen is het soms moeilijk om de hele kop van de lumea erop te krijgen maar dit is makkelijk op te lossen door een vinger eronder te leggen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea SC2004/11 IPL Lichtontharing
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea SC2004/11 IPL Lichtontharing
susanaarts
25/02/2014
Nederland
Lekker makkelijk in gebruik
Na meerdere sessies bij een professioneel bedrijf nu overgestapt naar de lumea. Lekker makkelijk in gebruik vooral omdat er geen snoer aan zit. Je laadt hem gewoon op en je kunt hem daarna overal gebruiken. Na 3 keer gebruiken is er al resultaat zichtbaar, de haargroei wordt zeker minder. Bij het gebruik op de benen is het soms moeilijk om de hele kop van de lumea erop te krijgen maar dit is makkelijk op te lossen door een vinger eronder te leggen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea SC2004/11 IPL Lichtontharing
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea SC2004/11 IPL Lichtontharing