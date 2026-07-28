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Niet meer leverbaar
Dicht op de huid
Dual SteelPrecision-mesjes
Pressure Guard-sensor
360-D flexibele scheerhoofden
Onze gepatenteerde, unieke Lift & Cut roterende technologie tilt het haar voorzichtig uit de wortel voordat het precies op huidniveau wordt afgeknipt (tot 0,00 mm van de huid) zonder dat de mesjes je huid zelfs maar aanraken.
De roterende scheerapparaten van Philips zijn speciaal ontworpen om zich aan te passen aan uw natuurlijke haargroei en scheren alle haartjes, in welke richting ze ook groeien, dankzij de 360-graden roterende mesjes. Met tot 150.000 scheerbewegingen per minuut scheren de Dual Steel Precision-mesjes meer haar per beweging**.
Het gebruik van de juiste druk is essentieel voor een gladde huid en huidbescherming. De geavanceerde sensoren in het scheerapparaat meten de druk die u uitoefent en het innovatieve lichtsignaal geeft aan wanneer u te hard of te zacht drukt. Voor een persoonlijke scheerbeurt die precies bij u past.
4.4
van 5
2375
Reviews & awards
87%
beveelt dit product aan
J.A. Meijer
28/07/2026
Nederland
Geverifieerde koper
Prima
Dit is een prima scheerapparaat voor een redelijke prijs
Deze review is gemaakt voor i9000 Prestige XP9201/33 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ
Date of Use 2026-07-01
Deze review is gemaakt voor i9000 Prestige XP9201/33 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ
Date of Use 2026-07-01
Ed 55
14/07/2026
Nederland
Geverifieerde koper
De i9000 scheert heerlijk glad
De i9000 scheert heerlijk glad veel gladder dan mijn vorige Philips 9000 serie. De druksensor met rondom licht die aangeeft hoe hard je drukt werkt prettig. Het scheerapparaat zelf voelt degelijk en prettig aan. Ik beveel hem zeker aan. Het enige vreemde vind ik dat er geen lader bij zit en inplaats daarvan een oplaadsnoer met een USB A aansluiting ter wel alles overgaat naar USB C. Ik had nog een “oude usb A” lader liggen maar die moet nu dus ook mee op vakantie. Op het het scheerapparaat zit 5 jaar garantie hopelijk heeft de volgende wel een usb C oplaad snoer.
Voordelen
Prima scheerapparaat
Nadelen
Eigenlijk niet alleen het usb A snoertje
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor i9000 Prestige XP9204/30 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ
Date of Use 2026-06-12
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor i9000 Prestige XP9204/30 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ
Date of Use 2026-06-12
Woefdram
03/06/2026
Nederland
wat een fantastisch scheerapparaat.
Mijn oude scheerapparaat was aan vervanging toe, accu deed het niet meer zo best. Even rondgekeken in de rentepuntenwinkel van ING en kwam dit apparaat tegen. Wel pittig aan de prijs maar door de rentepunten kreeg ik € 50,00 korting. Heel blij met deze aanschaf. Apparaat scheert geweldig. Ik snap eerlijk gezegd de paar mindere reviews niet. Wat ik ook erg prettig vindt, is dat de scheerbeurt erg kort qua tijd is. Binnen 2 minuten heb je weer een bayhuidje.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor i9000 Prestige XP9201/30 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ
Date of Use 2026-05-19
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor i9000 Prestige XP9201/30 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ
Date of Use 2026-05-19
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.
versus voorganger Philips 9000-serie
vergeleken met niet-gecoat materiaal
* gebaseerd op gebruikers van de Philips S7000 en Philips Shaving App in 2019
* * Vergelijking van scheerresten na gebruik van reinigingsvloeistof vs. water in de cassette