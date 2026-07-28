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Alle series

  • Superieure dichtheid*, gebouwd om lang mee te gaan
  • Superieure dichtheid*, gebouwd om lang mee te gaan
  • Superieure dichtheid*, gebouwd om lang mee te gaan
  • Superieure dichtheid*, gebouwd om lang mee te gaan
  • Superieure dichtheid*, gebouwd om lang mee te gaan
  • Superieure dichtheid*, gebouwd om lang mee te gaan
  • Superieure dichtheid*, gebouwd om lang mee te gaan
  • Superieure dichtheid*, gebouwd om lang mee te gaan
  • Superieure dichtheid*, gebouwd om lang mee te gaan
  • Superieure dichtheid*, gebouwd om lang mee te gaan
  • Superieure dichtheid*, gebouwd om lang mee te gaan
  • Superieure dichtheid*, gebouwd om lang mee te gaan

Limited Edition 9000 SeriesSpace-GradeSteel elektrisch scheerapparaat

S9980/54

4.4
| (2375) Reviews & awards | 87% beveelt dit product aan
Superieure dichtheid*, gebouwd om lang mee te gaan
Ultieme duurzaamheid met zelfslijpende mesjes gemaakt van hetzelfde staal als in de ruimtevaartindustrie, ontworpen om scherp te blijven en zelfs de zwaarste omstandigheden te weerstaan. Geniet dag na dag van huidnabijheid en persoonlijk huidcomfort.
Bekijk alle voordelen
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Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

Voor superieure dichtheid*, zelfs op een baard van 5 dagen

Superieure dichtheid*, gebouwd om lang mee te gaan

  • Op huidniveau

  • Space Grade Steel-precisie

  • Pressure Guard-sensor

  • 360-D flexibele scheerhoofden

  • Tot wel 5 jaar garantie*****

Snijdt in elke richting met Space Grade Steel-mesjes

Snijdt in elke richting met Space Grade Steel-mesjes

De 360 graden roterende bladen zijn gesmeed uit hoogwaardig space-grade staal en ontworpen om 2 jaar lang zelf te slijpen. Ze knippen het haar in elke richting en passen zo bij de natuurlijke haargroei.

Op huidniveau met Lift & Cut scheersysteem

Op huidniveau met Lift & Cut scheersysteem

Onze gepatenteerde, unieke Lift & Cut roterende technologie tilt het haar voorzichtig uit de wortel voordat het precies op huidniveau wordt afgeknipt (tot 0,00 mm van de huid) zonder dat de mesjes je huid zelfs maar aanraken.

Altijd de optimale druk met de Pressure Guard-sensor

Altijd de optimale druk met de Pressure Guard-sensor

Het gebruik van de juiste druk is essentieel voor een gladde huid en huidbescherming. De geavanceerde sensoren in het scheerapparaat meten de druk die u uitoefent en het innovatieve lichtsignaal geeft aan wanneer u te hard of te zacht drukt. Voor een persoonlijke scheerbeurt die precies bij u past.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.4

van 5

2375

Reviews & awards

87%

beveelt dit product aan

28/07/2026

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Prima

Dit is een prima scheerapparaat voor een redelijke prijs

Deze review is gemaakt voor i9000 Prestige XP9201/33 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ

Date of Use 2026-07-01

Deze review is gemaakt voor i9000 Prestige XP9201/33 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ

Date of Use 2026-07-01

14/07/2026

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

De i9000 scheert heerlijk glad

De i9000 scheert heerlijk glad veel gladder dan mijn vorige Philips 9000 serie. De druksensor met rondom licht die aangeeft hoe hard je drukt werkt prettig. Het scheerapparaat zelf voelt degelijk en prettig aan. Ik beveel hem zeker aan. Het enige vreemde vind ik dat er geen lader bij zit en inplaats daarvan een oplaadsnoer met een USB A aansluiting ter wel alles overgaat naar USB C. Ik had nog een “oude usb A” lader liggen maar die moet nu dus ook mee op vakantie. Op het het scheerapparaat zit 5 jaar garantie hopelijk heeft de volgende wel een usb C oplaad snoer.

Voordelen

Prima scheerapparaat

Nadelen

Eigenlijk niet alleen het usb A snoertje

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor i9000 Prestige XP9204/30 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ

Date of Use 2026-06-12

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor i9000 Prestige XP9204/30 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ

Date of Use 2026-06-12

03/06/2026

Nederland

Nederland

wat een fantastisch scheerapparaat.

Mijn oude scheerapparaat was aan vervanging toe, accu deed het niet meer zo best. Even rondgekeken in de rentepuntenwinkel van ING en kwam dit apparaat tegen. Wel pittig aan de prijs maar door de rentepunten kreeg ik € 50,00 korting. Heel blij met deze aanschaf. Apparaat scheert geweldig. Ik snap eerlijk gezegd de paar mindere reviews niet. Wat ik ook erg prettig vindt, is dat de scheerbeurt erg kort qua tijd is. Binnen 2 minuten heb je weer een bayhuidje.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor i9000 Prestige XP9201/30 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ

Date of Use 2026-05-19

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor i9000 Prestige XP9201/30 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ

Date of Use 2026-05-19

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Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 

  1. versus voorganger Philips 9000-serie

  2. vergeleken met niet-gecoat materiaal

  3. * gebaseerd op gebruikers van de Philips S7000 en Philips Shaving App in 2019

  4. * * Vergelijking van scheerresten na gebruik van reinigingsvloeistof vs. water in de cassette

  5. * * * 2 jaar garantie + 3 jaar verlenging na registratie op Philips.com binnen 90 dagen na aankoop.​