Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
S9111/41
Niet meer leverbaar
Gebruikershandleiding
EU-conformiteitsverklaring - English (US)
Wat betekenen symbolen op mijn Philips-scheerapparaat?
Wanneer moet ik de cassette van mijn Philips reinigingsstation vervangen?
Welke Philips-scheerapparaten zijn compatibel met de Quick Clean Pod?
Hoe kan ik de scheerhoofden van mijn Philips-scheerapparaat verwijderen?
Welk soort schuim of gel kan ik gebruiken in combinatie met mijn Philips-scheerapparaat?
Hoe maak ik mijn Philips-scheerapparaat schoon?
Kan ik mijn Philips-scheerapparaat na iedere scheerbeurt opladen?
Kan ik mijn verzorgings- of schoonheidsproduct van Philips mee op reis nemen?
Hoe krijg ik de beste resultaten met het Philips-scheerapparaat?
Mijn huid is geïrriteerd na het gebruik van mijn Philips-scheerapparaat
Mijn Philips SmartClean-systeem stroomt over
De oplaadstekker van mijn Philips SmartClean past niet
Mijn Philips SmartClean-systeem werkt niet
Mijn Philips-scheerapparaat laadt niet op
Ik heb huidproblemen na het gebruik van mijn Philips-scheerapparaat
Mijn Philips-scheerapparaat maakt een hard geluid
Ik krijg geen goede resultaten met mijn Philips-scheerapparaat
Mijn Philips-scheerapparaat werkt niet
Mijn Philips-scheerapparaat lekt water
Controleer de garantievoorwaarden en begin met het ruilen of repareren van het product