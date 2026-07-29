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Niet meer leverbaar
Beschermende SkinGlide-coating
SteelPrecision-mesjes
Motion Control-sensor
360-D flexibele scheerhoofden
Tussen de scheerhoofden en uw huid zit een beschermende coating. Deze bestaat uit tot 2000 microtechparels per vierkante millimeter en vermindert de wrijving op de huid met 25%* om irritatie te minimaliseren.
De 45 zelfslijpende SteelPrecision-mesjes van dit Philips-scheerapparaat werken krachtig maar zacht, maken tot wel 90.000 knipbewegingen per minuut, en scheren meer haar per beweging** voor een strakke, comfortabele scheerbeurt.
Een elektrisch scheerapparaat met technologie met bewegingssensoren houdt bij hoe u zich scheert en begeleidt u naar een efficiëntere scheertechniek. Na slechts drie scheerbeurten bereikte het merendeel van de mannen een betere scheertechniek met minder scheerbewegingen**.
4.3
van 5
2959
Reviews & awards
85%
beveelt dit product aan
jCharles B.
29/07/2026
Nederland
Geverifieerde koper
Fijne scheerervaring zeker met nat scheren in het begin even doorkrijgen hoe het beste te gebruiken natscheren geeft het gladste resultaat. Ik beveel het zeker aan. Service van Philips is prima geen klachten alles netje en op tijd bezorgd op het adres.
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 S7882/55 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Date of Use 2026-07-01
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 S7882/55 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Date of Use 2026-07-01
Glimmer
26/07/2026
Nederland
Geverifieerde koper
Strak en glad
Doet wat hij moet doen namelijk een glad eind resultaat zowel droog als nat
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 S7886/78 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Date of Use 2026-07-01
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 S7886/78 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Date of Use 2026-07-01
Sinterklaas kapoentje
26/07/2026
Nederland
Geverifieerde koper
Geweldig scheer apparaat!
Het scheerapparaat Zorgt ervoor Dat je snel en zorgvuldig Glad geschoren bent . Alleen het schoonmaken Met het met het potje gelei Mag wel wat duidelijker Uitgelegd worden . Maar voor de rest is het een Een geweldig Geweldig scheerapparaat prima scheerapparaat . Dank u wel
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 S7882/54 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Date of Use 2026-05-27
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 S7882/54 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Date of Use 2026-05-27
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.
vergeleken met niet-gecoat materiaal
Getest in vergelijking met Philips-serie 3000.
* Gebaseerd op gebruikers van de Philips S7000- en GroomTribe-app in 2019.
* * Vergelijking van scheerresten na gebruik van reinigingsvloeistof vs. water in de cassette