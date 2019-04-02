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  • Nat en droog, beschermende scheerbeurt
  • Nat en droog, beschermende scheerbeurt
  • Nat en droog, beschermende scheerbeurt
  • Nat en droog, beschermende scheerbeurt
  • Nat en droog, beschermende scheerbeurt
  • Nat en droog, beschermende scheerbeurt
  • Nat en droog, beschermende scheerbeurt
  • Nat en droog, beschermende scheerbeurt
  • Nat en droog, beschermende scheerbeurt
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Nat en droog, beschermende scheerbeurt
  • Nat en droog, beschermende scheerbeurt
  • Nat en droog, beschermende scheerbeurt
  • Nat en droog, beschermende scheerbeurt
  • Nat en droog, beschermende scheerbeurt
  • Nat en droog, beschermende scheerbeurt
  • Nat en droog, beschermende scheerbeurt
  • Nat en droog, beschermende scheerbeurt

Niet meer leverbaar

Shaver series 5000Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

S5620/12

3.5
| (56) Reviews & awards

2 Prijzen

Nat en droog, beschermende scheerbeurt
Het AquaTouch-scheerapparaat beschermt uw huid terwijl u geniet van een verfrissende scheerbeurt. Ons MultiPrecision-systeem met afgeronde scheerhoofden glijdt soepel over uw huid en is ontworpen om die te beschermen.
Bekijk alle voordelen
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Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

Beschermt 10x beter dan een standaardmesje

Nat en droog, beschermende scheerbeurt

  • MultiPrecision-messysteem

  • 50 min. draadloos gebruik/1 uur opladen

  • SmartClick-precisietrimmer

De afgeronde scheerkop glijdt soepel over uw huid om deze te beschermen

De afgeronde scheerkop glijdt soepel over uw huid om deze te beschermen

Scheer glad zonder wondjes en sneetjes. Het MultiPrecision-systeem met afgeronde scheerhoofden glijdt soepel over uw huid terwijl deze wordt beschermd.

Comfortabel droog of verfrissend nat scheren met Aquatec

Comfortabel droog of verfrissend nat scheren met Aquatec

Kies hoe u het liefst scheert. Met de Aquatec Wet & Dry-afdichting kunt u kiezen voor een snelle en comfortabele droge scheerbeurt. Of u kunt nat scheren, met gel of schuim, zelfs onder de douche.

Scheer snel door dichte baardgroei dankzij 10% meer vermogen

Scheer snel door dichte baardgroei dankzij 10% meer vermogen

Scheer gebieden met zware baardgroei nog sneller dankzij 10% extra vermogen in de Turbo-modus.

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image AWARD-961262
  • Award image AWARD-612378

Recensies

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3.5

van 5

56

Reviews & awards

02/04/2019

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

bevalt prima

Erg gemakkelijk schoon te maken en scheert perfect glad.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5620/41 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5620/41 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

11/12/2018

Nederland

Nederland

goede eigenschappen van het produckt

zonder inzepen of met inzepen toch snel klaar. het schoonmaken van het product is ook gaauw gedaan

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5620/12 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5620/12 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

13/11/2018

Nederland

Nederland

perfect scheerapparaat

Geweldig apparaat en scheert heel glad. Geeft aan wanneer je op moet laden. Duurt vrij lang voor dat je op moet laden.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5620/41 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5620/41 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

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Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 

  1. Beschermt 10x beter dan een standaardmesje - test uitgevoerd in Duitsland 2015, na 21 dagen acclimatisering