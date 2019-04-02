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Niet meer leverbaar
MultiPrecision-messysteem
50 min. draadloos gebruik/1 uur opladen
SmartClick-precisietrimmer
Scheer glad zonder wondjes en sneetjes. Het MultiPrecision-systeem met afgeronde scheerhoofden glijdt soepel over uw huid terwijl deze wordt beschermd.
Kies hoe u het liefst scheert. Met de Aquatec Wet & Dry-afdichting kunt u kiezen voor een snelle en comfortabele droge scheerbeurt. Of u kunt nat scheren, met gel of schuim, zelfs onder de douche.
Scheer gebieden met zware baardgroei nog sneller dankzij 10% extra vermogen in de Turbo-modus.
Prijzen
3.5
van 5
56
Reviews & awards
Kerst
02/04/2019
Nederland
Geverifieerde koper
bevalt prima
Erg gemakkelijk schoon te maken en scheert perfect glad.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5620/41 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5620/41 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
wanda67
11/12/2018
Nederland
goede eigenschappen van het produckt
zonder inzepen of met inzepen toch snel klaar. het schoonmaken van het product is ook gaauw gedaan
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5620/12 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5620/12 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Agram
13/11/2018
Nederland
perfect scheerapparaat
Geweldig apparaat en scheert heel glad. Geeft aan wanneer je op moet laden. Duurt vrij lang voor dat je op moet laden.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5620/41 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5620/41 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.
Beschermt 10x beter dan een standaardmesje - test uitgevoerd in Duitsland 2015, na 21 dagen acclimatisering