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Niet meer leverbaar
MultiPrecision-messysteem
45 min. draadloos gebruik/1 uur opladen
SmartClick-precisietrimmer
Scheer glad zonder wondjes en sneetjes. Het MultiPrecision-systeem met afgeronde scheerhoofden glijdt soepel over uw huid terwijl deze wordt beschermd.
Kies hoe u het liefst scheert. Met de Aquatec Wet & Dry-afdichting kunt u kiezen voor een snelle en comfortabele droge scheerbeurt. Of u kunt nat scheren, met gel of schuim, zelfs onder de douche.
Ga voor een snel en glad scheerresultaat. Ons MultiPrecision-systeem tilt alle haartjes op en scheert ze samen met resterende stoppels. En dat alles in enkele bewegingen.
Prijzen
4.2
van 5
2259
Reviews & awards
85%
beveelt dit product aan
04/12/2021
Nederland
Geverifieerde koper
Beter dan mijn vorige
Dit is mijn 2de Philips shaver, de vorige was een 7000 serie maar die was aan vervanging toe. Omdat ik ook regelmatig met het mes scheer heb ik voor deze 5000 gekozen. Hij bevalt mij beter dan de 7000 omdat hij minder geluid maakt dus stiller en dat voor een apparaat dat de helft kost.
Voordelen
Snel scheren en stil
Nadelen
Tot nu toe niks
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5210/06 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5210/06 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Vliedokters
16/07/2021
Nederland
Scheerapparaat
Ligt goed in hand. Het scharnier-mechanisme is een duidelijke verbetering t.o.v. zijn voorgangers. Makkelijk te reinigen.
Voordelen
Mooie resultaten
Nadelen
De aan en uit knop lig wat onhandig
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5420/06 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5420/06 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Vierambacht
14/06/2021
Nederland
Geverifieerde koper
zeer zacht op de huid met scheren
Het is een prettig handzaam scheerapparaat, moest even wennen aan het draaien want was met mijn vorige Braun apparaat gewend meer een strijkbeweging te maken, maar dit gaat heel vloeiend.
Voordelen
Is gemakkelijk schoon te maken o.a. gewoon met water afspoelen.
Nadelen
Raak tijdens het scheren regelmatig de aan/uit knop.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5420/06 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5420/06 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.
Beschermt 10x beter dan een standaardmesje - test uitgevoerd in Duitsland 2015, na 21 dagen acclimatisering