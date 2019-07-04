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Niet meer leverbaar

scheerhoofden

RQ12/50

2.8

| (336) Reviews & awards

Altijd glad scheren

Binnen twee jaar scheren uw scheerhoofden 9 miljoen haren van uw gezicht. Vervang de scheerhoofden om weer van optimale prestaties te profiteren.

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Vervang de scheerhoofden om de 2 jaar voor optimale resultaten

Altijd glad scheren

  • UltraTrack

  • Vervangende scheerunit

Het Philips GyroFlex 3D-systeem volgt alle contouren van uw gezicht

Het Philips GyroFlex 3D-systeem volgt alle contouren van uw gezicht

De GyroFlex 3D-scheerhoofden van het scheerapparaat volgen moeiteloos alle contouren van uw gezicht, waardoor druk en huidirritatie worden beperkt.

UltraTrack-hoofden pakken elke haar in slechts enkele bewegingen

UltraTrack-hoofden pakken elke haar in slechts enkele bewegingen

Superglad scheren met minimale huidirritatie. Het scheerhoofd heeft drie speciale scheerpaden: groeven voor normale haren, kanalen voor lange of plat liggende haren en gaatjes voor de kortste stoppels op uw gezicht.

Scheerapparaten met Super Lift&Cut-systeem

Scheerapparaten met Super Lift&Cut-systeem

Het systeem met dubbele mesjes van het elektrische Philips-scheerapparaat tilt de haren op en scheert ze op een comfortabele manier net onder de huid af. Het resultaat: een supergladde huid.

Technische specificaties

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Recensies

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2.8

van 5

336

Reviews & awards

04/07/2019

Nederland

Nederland

Goed geluisterd naar je klanten!

Het was weer eens tijd voor nieuwe scheerhoofden, dus snel naar de winkel voor nieuwe. Ik las verschillende reviews, en was benieuwd of Philips nu daadwerkelijk afgestapt was van de gevoelige oranje plastic ringetjes. En ja hoor! Ze zijn weg! Nu zit er tussen het kunststof een metalen ring en de hoofden zitten bij de /70 versie weer goed op hun plek met metalen ringen en zijn weer zonder dat oranje hulpstuk los te halen. Hij scheert weer als nieuw! Ook zit er weer een plastic beschermkapje bij.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor RQ12/70 Scheerunit

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor RQ12/70 Scheerunit

19/01/2019

Nederland

Nederland

Alle negatieve reviews kunnen m.i. overboord!

Ik had alle reviews gelezen en twijfelde echt of ik wel de originele dure RQ12 scheerkop wilde kopen. Eerst tóch een Japanse vervanger geprobeerd maar na een maand heb ik besloten om weer geld uit te geven om de (veel duurdere) RQ12+ te kopen. Nu de nieuwe 9000 SensoTouch kop op het scheerapparaat zit, denk ik nog even terug aan 2014. Die eerste kop was perfect en in 2016 kwam een waardeloze vervanger met oranje ringetjes. Een dikke frustratie. Gelukkig heeft Philips naar de gebruikers geluisterd. Nu heb ik weer "lift and cut" mesjes die snel en diep scheren. Met de nieuwe grijze ringen zitten de mesjes veel beter in de kop en kunnen schoongemaakt of weggehaald worden zonder zo'n extra oranje hulpapparaatje. O ja, over twee jaar zijn nu ook de 9000 losse scheermesjes te koop zodat je dan niet de hele kop hoeft te vervangen. Ook die klacht hebben ze opgeheven. Hulde aan de ontwikkelafdeling van Philips. Nog een kleinigheid: Op de Philips website staan twee soorten die bijna vergelijkbaar in prijs zijn. Misschien is het handig om de omschrijving te verduidelijken. Dan weet je waarom je de ene of de andere moet kiezen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor RQ12/60 Shaving unit

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor RQ12/60 Shaving unit

26/09/2017

Nederland

Nederland

Pefect product

Super het product van Philips aan iedereen aan te raden.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor RQ12/70 Scheerunit

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor RQ12/70 Scheerunit

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