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Niet meer leverbaar
Ultieme scheerervaring
Het SensoTouch 3D RQ1250CC elektrische scheerapparaat is ons meest geavanceerde scheerapparaat ooit en biedt u de ultieme scheerervaring. Het GyroFlex 3D-systeem volgt de contouren van uw gezicht en de UltraTrack-hoofden scheren alle haren af.
UltraTrack en GyroFlex 3D
50 min. draadloos gebruik/1 uur opladen
Precisietrimmer
Jet Clean-systeem
De GyroFlex 3D-scheerhoofden van het scheerapparaat volgen moeiteloos alle contouren van uw gezicht, waardoor druk en huidirritatie worden beperkt.
Superglad scheren met minimale huidirritatie. Het scheerhoofd heeft drie speciale scheerpaden: groeven voor normale haren, kanalen voor lange of plat liggende haren en gaatjes voor de kortste stoppels op uw gezicht.
Het systeem met dubbele mesjes van het elektrische Philips-scheerapparaat tilt de haren op en scheert ze op een comfortabele manier net onder de huid af. Het resultaat: een supergladde huid.
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4.3
van 5
1002
Reviews & awards
89%
beveelt dit product aan
Rocky23
02/10/2014
Nederland
Geverifieerde koper
Apparaat werkt prima, en voldoet aan mijn verwachting.
het scheerapparaat is prettig in gebruik, en scheert goed en glijd zacht over het gezicht, ik persoonlijk gebruik een scheergel wegens een gevoelige huid.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/21 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/21 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Peter81
01/10/2014
Nederland
Geverifieerde koper
Dit apparaat werkt, net als mijn vorige, prima
Mijn vorige Philips scheerapparaat ging jaren mee, ik weet niet eens meer hóe lang. Zó lang dus. Ik heb gewoon weer van hetzelfde een nieuwe gekocht.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/17 Wet & dry electric shaver
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/17 Wet & dry electric shaver
huishouden
01/10/2014
Nederland
Geverifieerde koper
Dit apparaat werkt, net als mijn vorige, prima
Mijn vorige Philips scheerapparaat ging jaren mee, ik weet niet eens meer hóe lang. Zó lang dus. Ik heb gewoon weer van hetzelfde een nieuwe gekocht.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/17 Wet & dry electric shaver
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/17 Wet & dry electric shaver
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Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.