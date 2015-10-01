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Niet meer leverbaar
RQ1145/16
DualPrecision en GyroFlex 2D
45 min. draadloos gebruik/1 uur opladen
De DualPrecision-hoofden scheren moeiteloos lange haren en stoppels. 1. Sleuven voor lange haren. 2. Gaatjes voor stoppels
Het systeem met dubbele mesjes van het elektrische Philips-scheerapparaat tilt de haren op en scheert ze op een comfortabele manier net onder de huid af. Het resultaat: een supergladde huid.
Het GyroFlex 2D contourvolgend systeem van het scheerapparaat past zich automatisch aan de contouren van uw gezicht aan en minimaliseert druk en irritatie voor glad scheren.
3.8
van 5
112
Reviews & awards
AHooij
01/10/2015
Nederland
Geverifieerde koper
erg blij met aankoop
Goede aankoop ik scheer al jaren met een Philips scheerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/16 Scheerapparaat voor nat/droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/16 Scheerapparaat voor nat/droog scheren
Jan19
17/06/2015
Nederland
Geverifieerde koper
Product werkt naar behoren
ik zal na deze zeker nogmaals een gelijksoortig product aanschaffen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/16 Scheerapparaat voor nat/droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/16 Scheerapparaat voor nat/droog scheren
Odink80
06/07/2013
Nederland
Geverifieerde koper
Doet het prima, na 3weken nog niet aan de oplader
De scheerapparaat werkt perfect en scheert goed, gemakkelijk in gebruik!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/16 Scheerapparaat voor nat/droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/16 Scheerapparaat voor nat/droog scheren
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.