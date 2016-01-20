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Niet meer leverbaar
DualPrecision en GyroFlex 2D
40 min. draadloos gebruik/1 uur opladen
De DualPrecision-hoofden scheren moeiteloos lange haren en stoppels. 1. Sleuven voor lange haren. 2. Gaatjes voor stoppels
Het systeem met dubbele mesjes van het elektrische Philips-scheerapparaat tilt de haren op en scheert ze op een comfortabele manier net onder de huid af. Het resultaat: een supergladde huid.
Het GyroFlex 2D contourvolgend systeem van het scheerapparaat past zich automatisch aan de contouren van uw gezicht aan en minimaliseert druk en irritatie voor glad scheren.
4.1
van 5
95
Reviews & awards
84%
beveelt dit product aan
Adje64
20/01/2016
Nederland
Prima scheerapparaat
prima scheerapparaat, heel handig as je vaak onderweg bent. Ligt goed in de hand en scheert prima.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1141/16 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1141/16 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Henk443
19/02/2014
Nederland
Uistekend
Licht goed in de hand Scheerd super glad Gewoon een uitstekend scheerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1141/16 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1141/16 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
extreem
24/12/2013
Nederland
Ik scheer Mij nu met plezier
In alle opzichten heel fijn.licht goed in de hand. maakt weinig herrie,en is gemakkelijk te reinigen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1141/16 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1141/16 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.