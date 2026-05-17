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Trimmen, bijwerken en scheren
3x 360 mesje
Past op alle OneBlade-handgrepen**
Mesje gaat tot 4 maanden mee*
Het OneBlade-mesje met dubbel beschermingssysteem (gladde coating en afgeronde uiteinden) beweegt 12000x per minuut, voor een effectieve en comfortabele trim- of scheerbeurt.
Past op alle OneBlade-modellen: OneBlade (QP25xx, QP26xx, QP27XX, QP28XX), OneBlade Pro (QP6504, QP653x, QP654x, QP665x) behalve QP1XXX, QI1XXX, QP652x, QP651x, QP662x, QP6505
Het roestvrijstalen mesje gaat tot wel 4 maanden mee**, voor een altijd fris gevoel. Wanneer het uitwerppictogram op het mesje verschijnt, zijn de prestaties van het mes mogelijk niet meer optimaal en is het tijd om het mesje te vervangen voor de beste scheerervaring.
4.3
van 5
4425
Reviews & awards
90%
beveelt dit product aan
Moudnib
17/05/2026
Nederland
Geverifieerde koper
Beste scheerapparaat
One Blade 360 is de beste scheerapparaat die ik heb.
Voordelen
Goed met Scheren
Nadelen
Jammer dat er geen extra 360 kopjes apart gekocht moeten worden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OneBlade 360 QP2724/23 Gezicht
Date of Use 2026-04-10
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OneBlade 360 QP2724/23 Gezicht
Date of Use 2026-04-10
Thom07
18/04/2026
Nederland
Geverifieerde koper
Fijn scheerapparaat, die irritatie voorkomt
De Philips OneBlade is een fijne en gebruiksvriendelijke trimmer die comfortabel in de hand ligt. Dankzij het ergonomische ontwerp heb je goede controle tijdens het scheren, zelfs op moeilijkere plekken. Wat echt opvalt, is hoe zacht hij is voor de huid: geen rode vlekken of irritatie, zelfs bij regelmatig gebruik. Ideaal dus voor mensen met een gevoelige huid.
Deze review is gemaakt voor OneBlade 360 QP2724/31 Gezicht
Deze review is gemaakt voor OneBlade 360 QP2724/31 Gezicht
fix 69
18/01/2026
Nederland
Geverifieerde koper
geweldig
de oneblade 360 with connectivty is geweldig werkt prima scheert overal heel mooi en glad.
Deze review is gemaakt voor OneBlade 360 with connectivity QP4530/30 Gezicht
Deze review is gemaakt voor OneBlade 360 with connectivity QP4530/30 Gezicht
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.
Voor de beste scheerervaring. Op basis van 2 volledige scheerbeurten per week. Het daadwerkelijke resultaat kan variëren.
Behalve QP1XXX, QI1XXX, QP652x, QP651x, QP662x, QP6505