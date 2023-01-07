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Trimmen, bijwerken en scheren
3 x Original-mesjes
Verpakking op basis van recyclebaar papier**
Elk mesje gaat tot 4 maanden mee*
Het OneBlade-mesje met dubbel beschermingssysteem (gladde coating en afgeronde uiteinden) beweegt tot wel 12000x per minuut, voor een effectieve en comfortabele trim- of scheerbeurt.
Past op de OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) en de OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)
Duurzaam roestvrijstalen mes dat u tot wel 4 maanden kunt gebruiken**, zodat u dat frisse gevoel houdt. Wanneer het uitwerppictogram op het mes verschijnt, zijn de prestaties van het mes mogelijk niet meer optimaal. Het is tijd om het mes te vervangen voor de beste scheerervaring
4.0
van 5
183
Reviews & awards
81%
beveelt dit product aan
Hoi!
07/01/2023
Nederland
Geverifieerde koper
Zoals beloofd
Werkt zoals beloofd. Snel nauwkeurig. Gemakkelijk.
Voordelen
Werkt prima.
Nadelen
Verkrijgbaarheid mesjes
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OneBlade QP230/50 Vervangend mesje
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OneBlade QP230/50 Vervangend mesje
Biertjes
21/12/2021
Nederland
Geverifieerde koper
Top artikel
Top product en heel makkelijk in gebruik. Mesjes gaan lang mee
Voordelen
Geen irritatie
Nadelen
Prijs mesjes
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OneBlade QP230/50 Vervangend mesje
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OneBlade QP230/50 Vervangend mesje
Maickel79!
13/03/2021
Nederland
Geverifieerde koper
Perfect
Ik ben uiterst tevreden met dit apparaat en de mesjes zijn makkelijk te vervangen Ook zijn deze vaak voordelig te krijgen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OneBlade QP230/50 Vervangend mesje
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OneBlade QP230/50 Vervangend mesje
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.
Voor de beste scheerervaring. Op basis van 2 volledige scheerbeurten per week. Het daadwerkelijke resultaat kan variëren.
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