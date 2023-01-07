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  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte

OneBladeVervangend mesje

QP230/50

4
| (183) Reviews & awards | 81% beveelt dit product aan
Trim, scheer en style haar van elke lengte
Dankzij het dubbele beschermingssysteem - een glijcoating en afgeronde uiteinden - wordt scheren gemakkelijker en comfortabeler. Het scheerapparaat heeft een snel bewegend mesje waardoor het geschikt is voor elke haarlengte
Bekijk alle voordelen
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

Ontworpen om haar te scheren zonder sneetjes

Trim, scheer en style haar van elke lengte

  • Trimmen, bijwerken en scheren

  • 3 x Original-mesjes

  • Verpakking op basis van recyclebaar papier**

  • Elk mesje gaat tot 4 maanden mee*

Unieke OneBlade-technologie

Unieke OneBlade-technologie

Het OneBlade-mesje met dubbel beschermingssysteem (gladde coating en afgeronde uiteinden) beweegt tot wel 12000x per minuut, voor een effectieve en comfortabele trim- of scheerbeurt.

Past op alle OneBlade-apparaten

Past op alle OneBlade-apparaten

Past op de OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) en de OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)

Mesje dat niet snel slijt

Mesje dat niet snel slijt

Duurzaam roestvrijstalen mes dat u tot wel 4 maanden kunt gebruiken**, zodat u dat frisse gevoel houdt. Wanneer het uitwerppictogram op het mes verschijnt, zijn de prestaties van het mes mogelijk niet meer optimaal. Het is tijd om het mes te vervangen voor de beste scheerervaring

Technische specificaties

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Recensies

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4.0

van 5

183

Reviews & awards

81%

beveelt dit product aan

07/01/2023

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Zoals beloofd

Werkt zoals beloofd. Snel nauwkeurig. Gemakkelijk.

Voordelen

Werkt prima.

Nadelen

Verkrijgbaarheid mesjes

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor OneBlade QP230/50 Vervangend mesje

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor OneBlade QP230/50 Vervangend mesje

21/12/2021

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Top artikel

Top product en heel makkelijk in gebruik. Mesjes gaan lang mee

Voordelen

Geen irritatie

Nadelen

Prijs mesjes

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor OneBlade QP230/50 Vervangend mesje

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor OneBlade QP230/50 Vervangend mesje

13/03/2021

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Perfect

Ik ben uiterst tevreden met dit apparaat en de mesjes zijn makkelijk te vervangen Ook zijn deze vaak voordelig te krijgen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor OneBlade QP230/50 Vervangend mesje

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor OneBlade QP230/50 Vervangend mesje

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Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 

  1. Voor de beste scheerervaring. Op basis van 2 volledige scheerbeurten per week. Het daadwerkelijke resultaat kan variëren.

  2. Waar recyclingfaciliteiten bestaan