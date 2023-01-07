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  • Moeiteloos intiem scheren, zacht voor de huid.
  • Moeiteloos intiem scheren, zacht voor de huid.
  • Moeiteloos intiem scheren, zacht voor de huid.
  • Moeiteloos intiem scheren, zacht voor de huid.
  • Moeiteloos intiem scheren, zacht voor de huid.
  • Moeiteloos intiem scheren, zacht voor de huid.
  • Moeiteloos intiem scheren, zacht voor de huid.
  • Moeiteloos intiem scheren, zacht voor de huid.
  • Moeiteloos intiem scheren, zacht voor de huid.
  • Moeiteloos intiem scheren, zacht voor de huid.
  • Moeiteloos intiem scheren, zacht voor de huid.
  • Moeiteloos intiem scheren, zacht voor de huid.
  • Moeiteloos intiem scheren, zacht voor de huid.
  • Moeiteloos intiem scheren, zacht voor de huid.
  • Moeiteloos intiem scheren, zacht voor de huid.
  • Moeiteloos intiem scheren, zacht voor de huid.
  • Moeiteloos intiem scheren, zacht voor de huid.
  • Moeiteloos intiem scheren, zacht voor de huid.
  • Moeiteloos intiem scheren, zacht voor de huid.
  • Moeiteloos intiem scheren, zacht voor de huid.
  • Moeiteloos intiem scheren, zacht voor de huid.
  • Moeiteloos intiem scheren, zacht voor de huid.
  • Moeiteloos intiem scheren, zacht voor de huid.
  • Moeiteloos intiem scheren, zacht voor de huid.

OneBlade IntimateSkinProtect-mesje

QP229/50

4

| (185) Reviews & awards | 81% beveelt dit product aan

Moeiteloos intiem scheren, zacht voor de huid.

Ga voor comfortabel intiem scheren met OneBlade Intimate! Het SkinProtect-mesje met extra laag bescherming is ontworpen om je huid te beschermen tegen sneetjes, wondjes en huidirritatie. Dankzij het unieke design wordt je huid strakgetrokken, voor minder frictie en optimale resultaten. Elk mesje gaat tot 4 maanden mee*.

Bekijk alle voordelen
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

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Dit product

OneBlade Intimate SkinProtect-mesje

OneBlade Intimate
SkinProtect-mesje

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Voor intieme gebieden

Moeiteloos intiem scheren, zacht voor de huid.

  • Voor intieme gebieden

  • 2 x SkinProtect-mesje

  • Past op alle OneBlade-handgrepen

  • Elk mesje gaat tot 4 maanden mee**

Snijdt door het haar, niet door uw zelfvertrouwen

Snijdt door het haar, niet door uw zelfvertrouwen

De unieke technologie van OneBlade is ontwikkeld om het scheren zo eenvoudig mogelijk te maken. Met het sneldraaiende mesje (12.000 toeren per minuut) onthaart hij snel en efficiënt, of u nu stoppels verwijdert, uw baard wil shapen of daar beneden gaat scheren.

Een extra beschermingslaag voor gevoelige zones

Een extra beschermingslaag voor gevoelige zones

Het OneBlade SkinProtect-mesje voegt een extra beschermingslaag toe waar u dat het meest nodig hebt. Het beschermende ontwerp volgt de contouren van gevoelige zones zoals oksels en intieme zones nauwkeurig, zonder te dicht bij de huid te komen. Ontworpen om ontharen op intieme zones comfortabel te houden.

Mesjes die lang meegaan*, eenvoudig te vervangen

Mesjes die lang meegaan*, eenvoudig te vervangen

De duurzame roestvrijstalen mesjes van de OneBlade zijn ontworpen om lang scherp te blijven. Voor het beste resultaat raden we aan om het mesje elke 4 maanden te vervangen*.

Technische specificaties

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Recensies

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4.0

van 5

185

Reviews & awards

81%

beveelt dit product aan

07/01/2023

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Zoals beloofd

Werkt zoals beloofd. Snel nauwkeurig. Gemakkelijk.

Voordelen

Werkt prima.

Nadelen

Verkrijgbaarheid mesjes

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor OneBlade QP230/50 Vervangend mesje

Date of Use 2022-01-07

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor OneBlade QP230/50 Vervangend mesje

Date of Use 2022-01-07

21/12/2021

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Top artikel

Top product en heel makkelijk in gebruik. Mesjes gaan lang mee

Voordelen

Geen irritatie

Nadelen

Prijs mesjes

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor OneBlade QP230/50 Vervangend mesje

Date of Use 2021-08-21

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor OneBlade QP230/50 Vervangend mesje

Date of Use 2021-08-21

13/03/2021

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Perfect

Ik ben uiterst tevreden met dit apparaat en de mesjes zijn makkelijk te vervangen Ook zijn deze vaak voordelig te krijgen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor OneBlade QP230/50 Vervangend mesje

Date of Use 2020-09-13

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor OneBlade QP230/50 Vervangend mesje

Date of Use 2020-09-13

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  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
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Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 

  1. Voor de beste scheerervaring. Op basis van 2 volledige scheerbeurten per week. Het daadwerkelijke resultaat kan variëren.

  2. Verpakking op basis van recyclebaar papier