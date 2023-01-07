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Moeiteloos intiem scheren, zacht voor de huid.
Ga voor comfortabel intiem scheren met OneBlade Intimate! Het SkinProtect-mesje met extra laag bescherming is ontworpen om je huid te beschermen tegen sneetjes, wondjes en huidirritatie. Dankzij het unieke design wordt je huid strakgetrokken, voor minder frictie en optimale resultaten. Elk mesje gaat tot 4 maanden mee*.
Dit product
OneBlade Intimate
SkinProtect-mesje
€ 24,59
OneBlade Intimate
SkinProtect-mesje
€ 17,99
€ 24,59
€ 24,59
Voor intieme gebieden
2 x SkinProtect-mesje
Past op alle OneBlade-handgrepen
Elk mesje gaat tot 4 maanden mee**
De unieke technologie van OneBlade is ontwikkeld om het scheren zo eenvoudig mogelijk te maken. Met het sneldraaiende mesje (12.000 toeren per minuut) onthaart hij snel en efficiënt, of u nu stoppels verwijdert, uw baard wil shapen of daar beneden gaat scheren.
Het OneBlade SkinProtect-mesje voegt een extra beschermingslaag toe waar u dat het meest nodig hebt. Het beschermende ontwerp volgt de contouren van gevoelige zones zoals oksels en intieme zones nauwkeurig, zonder te dicht bij de huid te komen. Ontworpen om ontharen op intieme zones comfortabel te houden.
De duurzame roestvrijstalen mesjes van de OneBlade zijn ontworpen om lang scherp te blijven. Voor het beste resultaat raden we aan om het mesje elke 4 maanden te vervangen*.
4.0
van 5
185
Reviews & awards
81%
beveelt dit product aan
Hoi!
07/01/2023
Nederland
Geverifieerde koper
Zoals beloofd
Werkt zoals beloofd. Snel nauwkeurig. Gemakkelijk.
Voordelen
Werkt prima.
Nadelen
Verkrijgbaarheid mesjes
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OneBlade QP230/50 Vervangend mesje
Date of Use 2022-01-07
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OneBlade QP230/50 Vervangend mesje
Date of Use 2022-01-07
Biertjes
21/12/2021
Nederland
Geverifieerde koper
Top artikel
Top product en heel makkelijk in gebruik. Mesjes gaan lang mee
Voordelen
Geen irritatie
Nadelen
Prijs mesjes
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OneBlade QP230/50 Vervangend mesje
Date of Use 2021-08-21
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OneBlade QP230/50 Vervangend mesje
Date of Use 2021-08-21
Maickel79!
13/03/2021
Nederland
Geverifieerde koper
Perfect
Ik ben uiterst tevreden met dit apparaat en de mesjes zijn makkelijk te vervangen Ook zijn deze vaak voordelig te krijgen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OneBlade QP230/50 Vervangend mesje
Date of Use 2020-09-13
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OneBlade QP230/50 Vervangend mesje
Date of Use 2020-09-13
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.
Voor de beste scheerervaring. Op basis van 2 volledige scheerbeurten per week. Het daadwerkelijke resultaat kan variëren.
Verpakking op basis van recyclebaar papier