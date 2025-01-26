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  • Dag in dag uit hygiënisch scheren
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  • Dag in dag uit hygiënisch scheren
  • Dag in dag uit hygiënisch scheren
  • Dag in dag uit hygiënisch scheren
  • Dag in dag uit hygiënisch scheren
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  • Dag in dag uit hygiënisch scheren
  • Dag in dag uit hygiënisch scheren
  • Dag in dag uit hygiënisch scheren

AccessoriesQuick Clean Pod

QCP20/00

3.8
| (68) Reviews & awards | 80% beveelt dit product aan
Dag in dag uit hygiënisch scheren
Als u de Quick Clean Pod na elke scheerbeurt gebruikt, blijft uw scheerapparaat als nieuw en wordt afgeknipt haar effectief verwijderd. Uw scheerapparaat is 10 keer schoner dan wanneer u alleen water gebruikt*.
Bekijk alle voordelen

Grondige reiniging in slechts 1 minuut

Dag in dag uit hygiënisch scheren

  • Grondige reiniging in slechts 1 minuut

  • Actief smeermiddel

  • Frisse geur

  • Huidvriendelijk formule

Exclusieve hygiënische formule van Philips + filter met meerdere roosters

Exclusieve hygiënische formule van Philips + filter met meerdere roosters

De exclusieve hygiënische formule van Philips en een filter met meerdere roosters zorgen ervoor dat haartjes effectief worden afgevoerd en dat uw scheerapparaat 10 keer schoner blijft dan met alleen water*

Frisse geur voor een schoon aanvoelend scheerresultaat

Frisse geur voor een schoon aanvoelend scheerresultaat

De speciale geur van de schoonmaakcartridge ruikt fris en geeft u een schoon gevoel tijdens het scheren.

Een cartridge is tot drie maanden effectief

Een cartridge is tot drie maanden effectief

Elke Philips-reinigingscartridge is geschikt voor circa 30 reinigingscycli bij dagelijks gebruik en maximaal drie maanden bij wekelijks gebruik. Dat is een heel seizoen vol schoon en hygiënisch scheren.

Technische specificaties

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Recensies

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3.8

van 5

68

Reviews & awards

80%

beveelt dit product aan

26/01/2025

Nederland

Nederland

Vloeistof pot is verbeterd

Ik heb een extra Quick Clean Pod gekocht en toen viel mij op dat de pot waar de schoonmaak vloeistof in zit is verbeterd. Er zit nu aan de achterkant een extra gleuf waardoor de vloeistof waarschijnlijk beter terug loopt en de schoonmaak vloeistof ruikt nu anders. De schoonmaak resultaat is nog steeds even goed.

Voordelen

Werkt veel beter dan afspoelen onder de kraan.

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Accessories QCP10/01 Quick Clean Pod

Date of Use 2024-07-25

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Accessories QCP10/01 Quick Clean Pod

Date of Use 2024-07-25

17/06/2024

Nederland

Nederland

Top product.

Heb altijd philips scheerapparaten gehad. Dit is de beste tot nu toe. En het schoonmaken is een stuk gemakkelijker door het reinigingssysteem te gebruiken, apparaat is dan weer als nieuw en fris. Hij scheert perfect en glad.

Voordelen

Scheert zeer goed.

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CC13/50 Quick Clean Pod-cartridge

Date of Use 2023-05-17

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CC13/50 Quick Clean Pod-cartridge

Date of Use 2023-05-17

30/06/2023

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Echt schoon.

Echt schoon en heerlijk fris, doet wat het moet doen.

Voordelen

Werkt zeer goed.

Nadelen

Prijs.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CC16/50 Quick Clean Pod-cartridge

Date of Use 2023-02-28

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CC16/50 Quick Clean Pod-cartridge

Date of Use 2023-02-28

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Voorwaarden

  1. scheerresten na gebruik van reinigingsvloeistof in plaats van water in de cartridge