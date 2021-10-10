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Niet meer leverbaar
Roestvrijstalen messen
11 lengtestanden
60 min. draadloos gebruik/8 uur opladen
Knip uw haar precies zo lang als u wilt. Kies een van de 11 lengtestanden tussen 3 mm en 21 mm in stappen van 2 mm, of verwijder de kam voor een korte trimbeurt van 0,5 mm.
De Philips-tondeuses die gezinsvriendelijk zijn bieden alle prestaties zonder de stoorzenders. De soepele motor is ontworpen voor vermogen met minder trillingen, om de rust tijdens het knippen te helpen bewaren.
De mesjes en kammen van dit knipelement hebben afgeronde uiteinden voor een veilige, gladde trimbeurt.
Prijzen
4.2
van 5
703
Reviews & awards
85%
beveelt dit product aan
Fenama
10/10/2021
Nederland
QC5380/32 aan vervanging toe.
Na 7 jaar trouwe dienst heeft mijn hairclipper de moed opgegeven. Iedere 14 dagen deed hij trouw zijn dienst maar nu zijn toch uiteindelijk de mesjes versleten waardoor hij zijn snelheid niet kan behouden. Hij mag nu gaan uitrusten. Ik heb een vervanging gevonden in de vorm van de HC9450/15. Hopen dat deze ook zo lang meegaat.
Voordelen
Ligt goed in de hand en doet waarvoor hij staat.
Nadelen
Ik heb er geen ontdekt.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 7000 QC5380/32 tondeuse
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 7000 QC5380/32 tondeuse
Rob de tuinman
24/05/2021
Nederland
Geverifieerde koper
Tondeuse
Fijn in de hand liggend en vele malen stiller dan de vorige
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hair clipper QC5115/15 Afspoelbare tondeuse
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hair clipper QC5115/15 Afspoelbare tondeuse
Brabhar
07/05/2020
Nederland
Geverifieerde koper
uitstekend
Uitstekende tondeuse prettig in de hand liggend en veel mogelijkheden wat betreft de in te stellen haarlengte. Kortom voldoet geheel aan de eisen welke ik gesteld had aan dit product.
Voordelen
instellingen, prettig in de hand liggend
Nadelen
geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 5000 QC5370/32 tondeuse
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 5000 QC5370/32 tondeuse