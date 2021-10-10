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  • Knip het haar van de hele familie
  • Knip het haar van de hele familie
  • Knip het haar van de hele familie
  • Knip het haar van de hele familie
  • Knip het haar van de hele familie
  • Knip het haar van de hele familie
  • Knip het haar van de hele familie
  • Knip het haar van de hele familie
  • Knip het haar van de hele familie
  • Knip het haar van de hele familie
  • Knip het haar van de hele familie
  • Knip het haar van de hele familie
  • Knip het haar van de hele familie
  • Knip het haar van de hele familie
  • Knip het haar van de hele familie
  • Knip het haar van de hele familie
  • Knip het haar van de hele familie
  • Knip het haar van de hele familie
  • Knip het haar van de hele familie
  • Knip het haar van de hele familie
  • Knip het haar van de hele familie
  • Knip het haar van de hele familie
  • Knip het haar van de hele familie
  • Knip het haar van de hele familie

Niet meer leverbaar

tondeuse voor de hele familie

QC5130/15

4.2
| (703) Reviews & awards | 85% beveelt dit product aan

1 Prijs

Knip het haar van de hele familie
Het haar van uw gezinsleden knippen was nog nooit zo eenvoudig. Met deze draadloze trimmer hebt u een krachtig en stil apparaat in handen met een ergonomisch ontwerp en huidvriendelijke mesjes en kamtanden.
Bekijk alle voordelen

met onze stilste trimmer ooit voor volwassenen en kinderen

Knip het haar van de hele familie

  • Roestvrijstalen messen

  • 11 lengtestanden

  • 60 min. draadloos gebruik/8 uur opladen

Past zich aan verschillende lengte-instellingen aan

Past zich aan verschillende lengte-instellingen aan

Knip uw haar precies zo lang als u wilt. Kies een van de 11 lengtestanden tussen 3 mm en 21 mm in stappen van 2 mm, of verwijder de kam voor een korte trimbeurt van 0,5 mm.

Stil met krachtige prestaties

Stil met krachtige prestaties

De Philips-tondeuses die gezinsvriendelijk zijn bieden alle prestaties zonder de stoorzenders. De soepele motor is ontworpen voor vermogen met minder trillingen, om de rust tijdens het knippen te helpen bewaren.

Afgeronde kammen om trekken en irritatie te voorkomen

Afgeronde kammen om trekken en irritatie te voorkomen

De mesjes en kammen van dit knipelement hebben afgeronde uiteinden voor een veilige, gladde trimbeurt.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image AWARD-612375

Recensies

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4.2

van 5

703

Reviews & awards

85%

beveelt dit product aan

10/10/2021

Nederland

Nederland

QC5380/32 aan vervanging toe.

Na 7 jaar trouwe dienst heeft mijn hairclipper de moed opgegeven. Iedere 14 dagen deed hij trouw zijn dienst maar nu zijn toch uiteindelijk de mesjes versleten waardoor hij zijn snelheid niet kan behouden. Hij mag nu gaan uitrusten. Ik heb een vervanging gevonden in de vorm van de HC9450/15. Hopen dat deze ook zo lang meegaat.

Voordelen

Ligt goed in de hand en doet waarvoor hij staat.

Nadelen

Ik heb er geen ontdekt.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 7000 QC5380/32 tondeuse

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 7000 QC5380/32 tondeuse

24/05/2021

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Tondeuse

Fijn in de hand liggend en vele malen stiller dan de vorige

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hair clipper QC5115/15 Afspoelbare tondeuse

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hair clipper QC5115/15 Afspoelbare tondeuse

07/05/2020

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

uitstekend

Uitstekende tondeuse prettig in de hand liggend en veel mogelijkheden wat betreft de in te stellen haarlengte. Kortom voldoet geheel aan de eisen welke ik gesteld had aan dit product.

Voordelen

instellingen, prettig in de hand liggend

Nadelen

geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 5000 QC5370/32 tondeuse

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 5000 QC5370/32 tondeuse

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