ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Een eenvoudige scheerbeurt voor het hele gezin
  • Een eenvoudige scheerbeurt voor het hele gezin
  • Een eenvoudige scheerbeurt voor het hele gezin
  • Een eenvoudige scheerbeurt voor het hele gezin
  • Een eenvoudige scheerbeurt voor het hele gezin
  • Een eenvoudige scheerbeurt voor het hele gezin
  • Een eenvoudige scheerbeurt voor het hele gezin
  • Een eenvoudige scheerbeurt voor het hele gezin
  • Een eenvoudige scheerbeurt voor het hele gezin
  • Een eenvoudige scheerbeurt voor het hele gezin
  • Een eenvoudige scheerbeurt voor het hele gezin
  • Een eenvoudige scheerbeurt voor het hele gezin
  • Een eenvoudige scheerbeurt voor het hele gezin
  • Een eenvoudige scheerbeurt voor het hele gezin
  • Een eenvoudige scheerbeurt voor het hele gezin
  • Een eenvoudige scheerbeurt voor het hele gezin
  • Een eenvoudige scheerbeurt voor het hele gezin
  • Een eenvoudige scheerbeurt voor het hele gezin
  • Een eenvoudige scheerbeurt voor het hele gezin
  • Een eenvoudige scheerbeurt voor het hele gezin
  • Een eenvoudige scheerbeurt voor het hele gezin
  • Een eenvoudige scheerbeurt voor het hele gezin

Hair clipperAfspoelbare tondeuse

QC5115/15

4.2
| (703) Reviews & awards | 85% beveelt dit product aan

1 Prijs

Een eenvoudige scheerbeurt voor het hele gezin
De Family Clipper van Philips biedt een eenvoudige trimbeurt voor het hele gezin. Het Ultra Quiet-design, de 11 lengte-instellingen en de zelfslijpende stalen mesjes zorgen voor optimale trimprestaties en een prettige ervaring voor zowel kinderen als volwassenen.
Bekijk alle voordelen

Stille, betrouwbare scheerbeurt voor elke leeftijd

Een eenvoudige scheerbeurt voor het hele gezin

  • Zelfslijpende metalen mesjes

  • 11 lengtestanden

  • Gebruik met snoer

  • Tot 5 jaar garantie

Stil met krachtige prestaties

Stil met krachtige prestaties

Een tondeuse voor het hele gezin met maximale prestaties en zonder enige stress. De soepele motor is ontworpen voor krachtige prestaties zonder te trillen. Dit helpt om je hand stil te houden tijdens het trimmen.

Pas de haarlengte eenvoudig aan van 0,5 mm tot 21 mm

Pas de haarlengte eenvoudig aan van 0,5 mm tot 21 mm

Eenvoudig en precies je haar op de juiste lengte brengen. Kies uit 10 instellingen tussen 3 mm en 21 mm in stappen van 2 mm. Verwijder voor een korter resultaat simpelweg de trimkam en trim heel precies op 0,5 mm.

Zelfslijpende stalen mesjes, smeren niet nodig

Zelfslijpende stalen mesjes, smeren niet nodig

Er goed uitzien was nog nooit zo makkelijk. Onze tondeuses hebben zelfslijpende mesjes die ontzettend lang meegaan, zodat je vanaf dag één tot meer dan vijf jaar later met de grootste precisie kunt blijven trimmen.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image AWARD-612375

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

4.2

van 5

703

Reviews & awards

85%

beveelt dit product aan

10/10/2021

Nederland

Nederland

QC5380/32 aan vervanging toe.

Na 7 jaar trouwe dienst heeft mijn hairclipper de moed opgegeven. Iedere 14 dagen deed hij trouw zijn dienst maar nu zijn toch uiteindelijk de mesjes versleten waardoor hij zijn snelheid niet kan behouden. Hij mag nu gaan uitrusten. Ik heb een vervanging gevonden in de vorm van de HC9450/15. Hopen dat deze ook zo lang meegaat.

Voordelen

Ligt goed in de hand en doet waarvoor hij staat.

Nadelen

Ik heb er geen ontdekt.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 7000 QC5380/32 tondeuse

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 7000 QC5380/32 tondeuse

24/05/2021

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Tondeuse

Fijn in de hand liggend en vele malen stiller dan de vorige

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hair clipper QC5115/15 Afspoelbare tondeuse

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hair clipper QC5115/15 Afspoelbare tondeuse

07/05/2020

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

uitstekend

Uitstekende tondeuse prettig in de hand liggend en veel mogelijkheden wat betreft de in te stellen haarlengte. Kortom voldoet geheel aan de eisen welke ik gesteld had aan dit product.

Voordelen

instellingen, prettig in de hand liggend

Nadelen

geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 5000 QC5370/32 tondeuse

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 5000 QC5370/32 tondeuse

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen
Voorwaarden

  1. De garantie biedt tot 5 jaar dekking, inclusief een standaard wereldwijde garantie van 2 jaar. Je ontvangt 3 jaar extra garantie wanneer je het apparaat binnen 90 dagen na aankoop registreert.

  2. Uitsluitend voor modellen uit series 5000, 7000 en 9000. Beschikbaar voor de wereldwijde markt, met uitzondering van de VS, Canada en China.