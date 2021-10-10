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30 dagen retourgarantie
Zelfslijpende metalen mesjes
11 lengtestanden
Gebruik met snoer
Tot 5 jaar garantie
Een tondeuse voor het hele gezin met maximale prestaties en zonder enige stress. De soepele motor is ontworpen voor krachtige prestaties zonder te trillen. Dit helpt om je hand stil te houden tijdens het trimmen.
Eenvoudig en precies je haar op de juiste lengte brengen. Kies uit 10 instellingen tussen 3 mm en 21 mm in stappen van 2 mm. Verwijder voor een korter resultaat simpelweg de trimkam en trim heel precies op 0,5 mm.
Er goed uitzien was nog nooit zo makkelijk. Onze tondeuses hebben zelfslijpende mesjes die ontzettend lang meegaan, zodat je vanaf dag één tot meer dan vijf jaar later met de grootste precisie kunt blijven trimmen.
Prijzen
4.2
van 5
703
Reviews & awards
85%
beveelt dit product aan
Fenama
10/10/2021
Nederland
QC5380/32 aan vervanging toe.
Na 7 jaar trouwe dienst heeft mijn hairclipper de moed opgegeven. Iedere 14 dagen deed hij trouw zijn dienst maar nu zijn toch uiteindelijk de mesjes versleten waardoor hij zijn snelheid niet kan behouden. Hij mag nu gaan uitrusten. Ik heb een vervanging gevonden in de vorm van de HC9450/15. Hopen dat deze ook zo lang meegaat.
Voordelen
Ligt goed in de hand en doet waarvoor hij staat.
Nadelen
Ik heb er geen ontdekt.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 7000 QC5380/32 tondeuse
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 7000 QC5380/32 tondeuse
Rob de tuinman
24/05/2021
Nederland
Geverifieerde koper
Tondeuse
Fijn in de hand liggend en vele malen stiller dan de vorige
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hair clipper QC5115/15 Afspoelbare tondeuse
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hair clipper QC5115/15 Afspoelbare tondeuse
Brabhar
07/05/2020
Nederland
Geverifieerde koper
uitstekend
Uitstekende tondeuse prettig in de hand liggend en veel mogelijkheden wat betreft de in te stellen haarlengte. Kortom voldoet geheel aan de eisen welke ik gesteld had aan dit product.
Voordelen
instellingen, prettig in de hand liggend
Nadelen
geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 5000 QC5370/32 tondeuse
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 5000 QC5370/32 tondeuse
De garantie biedt tot 5 jaar dekking, inclusief een standaard wereldwijde garantie van 2 jaar. Je ontvangt 3 jaar extra garantie wanneer je het apparaat binnen 90 dagen na aankoop registreert.
Uitsluitend voor modellen uit series 5000, 7000 en 9000. Beschikbaar voor de wereldwijde markt, met uitzondering van de VS, Canada en China.