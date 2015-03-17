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Niet meer leverbaar
PT849/26
ComfortCut-messysteem
Flex & Float
SmartClean-systeem
ComfortCut-mesjes hebben afgeronde randen die soepel over uw huid glijden, zodat u altijd comfortabel scheert en een glad scheerresultaat krijgt.
Past zich automatisch aan elke ronding van uw gezicht en hals aan, voor een gladder resultaat.
SmartClean reinigt, smeert en laadt uw scheerapparaat op met één druk op de knop voor optimale prestaties, dag in dag uit.
3.8
van 5
39
Reviews & awards
Dave88
17/03/2015
Nederland
Ik gebruik de Philips 5000 nu 2 weken, het is een top product.
Allereerst bedankt dat ik het mocht testen. Gelijk in het begin lag het al lekker in de hand, de gebruiksaanwijzing was helder en duidelijk te lezen. Het scheerresultaat is uitstekend, maar de kleine trimmer is super voor de bakkebaarden.Al met al vind ik het een goed scheerapparaat, makkelijk schoon te maken. Het neemt iets meer ruimte in maar het is dan ook goed gereinigd. Het is ideaal voor gladscheren, het opladen gaat snel.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 PowerTouch PT849/26 elektrisch scheerapparaat voor droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 PowerTouch PT849/26 elektrisch scheerapparaat voor droog scheren
Tom1995
15/03/2015
Nederland
Top Product!
De Philips s5000 is een fijn product om mee te scheren. Voorheen heb ik altijd met losse mesjes geschoren maar sinds ik dit product in bezit heb wil ik niet meer terug. Scheren gaat veel sneller met de Philips s5000 t.o.v. scheren met losse mesjes. Ook het schoonmaken van het apparaat met het speciale Smartclean system is erg makkelijk. In de gebruiksaanwijzing wordt fatsoenlijk en makkelijk uitgelegd hoe je het apparaat gebruikt en schoonmaakt. Niet alleen de scheerkop is makkelijk in gebruik, ook de uitklapbare trimmer aan de achterkant is erg handig! Conclusie: een goed product, met een handig reiniging systeem dat makkelijk in gebruik is en voor een goede prijs aangeboden wordt!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 PowerTouch PT849/26 elektrisch scheerapparaat voor droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 PowerTouch PT849/26 elektrisch scheerapparaat voor droog scheren
erikg12
04/03/2015
Nederland
Een zeer goed simpel appparaat die makkelijk schoon te maken is
De PT849/26 heb ik mogen testen voor Philips. Ik heb het scheerapparaat nu een aantal dagen. Tot nu toe ben ik zeer tevreden met het scheerapparaat. het is een gebruiksvriendelijk apparaat. Het is ondanks het simpele model een scheerapparaat die goed zijn werk doet. Doordat je de scheerkop kan afspoelen is het makkelijk schoon te maken. Het smartclean systeem werkt goed en het laad ook direct het apparaat op. Alleen is het wel een groot apparaat, ook zeker omdat je het apparaat niet snel opbergt omdat je het apparaat niet schuin mag houden. Ik raad het product wel andere mensen aan, omdat het scheerapparaat simpel in gebruik is en kwalitatief goed scheert. Die ook nog eens makkelijk schoon te maken is.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 PowerTouch PT849/26 elektrisch scheerapparaat voor droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 PowerTouch PT849/26 elektrisch scheerapparaat voor droog scheren
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.