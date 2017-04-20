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Niet meer leverbaar

PulseReliefDraadloze elektrotherapie

PR3840/00

3.7

| (48) Reviews & awards

Bewezen werking bij pijnverlichting*

Philips PulseRelief biedt klinisch bewezen TENS-pijnverlichting en is slank, licht, draadloos en comfortabel te dragen onder kleren. De behandeling kan worden geregeld via uw speciaal ontworpen app voor iOS of Android, voor een actief leven.

Bekijk alle voordelen

Draadloze pijnverlichting met bediening via de app

Bewezen werking bij pijnverlichting*

  • App-gestuurd

  • 15 TENS- en 5 EMS-programma's

  • 60 intensiteitsniveaus

  • Compatibel met iOS en Android

Regel uw behandeling vanaf uw iOS- of Android-apparaat

Regel uw behandeling vanaf uw iOS- of Android-apparaat

U kunt uw behandeling regelen via energiebesparende Bluetooth op uw iOS- of Android-apparaat (zie specificaties voor compatibiliteit) voor een hoge mate van mobiliteit tijdens gebruik van de PulseRelief. Zo kunt u uw dagelijkse activiteiten uitvoeren zonder te worden gehinderd door draden.

20 behandelingen met 60 intensiteitsniveaus

De PulseRelief biedt een scala aan behandelingen. Met de 15 TENS-programma's [transcutane elektrische zenuwstimulatie] en 5 EMS-programma's [elektrische spierstimulatie] biedt dit apparaat verschillende soorten therapieën. De 15 TENS-programma's kunnen worden gebruikt om lichte tot matige chronische pijn in spieren en gewrichten, artrosepijn of algemene chronische pijn te verlichten.* De 5 EMS-programma's bieden stimulatie met potentiële versterking van de spieren.

Behandeldagboek voor een duidelijk overzicht

Het behandeldagboek maakt deel uit van de PulseRelief-app. Met één druk op de dagboekknop krijgt u een volledig beeld van uw persoonlijke behandelgeschiedenis. U kunt dit overzicht gebruiken om uw pijnbehandeling te optimaliseren (samen met uw gezondheidsdeskundige of alleen).

Technische specificaties

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Recensies

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3.7

van 5

48

Reviews & awards

20/04/2017

Nederland

Nederland

Als de app niet werkt heb je er weinig aan

Heb een telefoon draait op android 7.0. De appstore zegt dat mijn telefoon niet compatibel is met het product. Ik kan nu al enige tijd niet gebruiken en juist nu ik hem zo hard nodig heb. Help me alsjeblieft

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PulseRelief PR3840/00 Draadloze elektrotherapie

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PulseRelief PR3840/00 Draadloze elektrotherapie

19/10/2015

Nederland

Nederland

Lekker genieten

Vanaf eerste moment heeft me verbaasd. Ik heb een "knopje" bij mijn boven rug, achter mijn schouder en als het vast zit kost me 3 fysio behandeling om het weer lost te krijgen. Na een keer was meteen los en het duurt twee keer langer tot dat het punt weer vast zat. Tijdens verbouwing elke avond aan mijn rug gedaan, ik heb jaren niet meer zo goed en veel bewegen.

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Deze review is gemaakt voor PulseRelief PR3840/00 Draadloze elektrotherapie

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PulseRelief PR3840/00 Draadloze elektrotherapie

01/01/2017

Deutschland

Deutschland

Ich komme gut damit zurecht

Die langfristige Wirkungsweise kann ich noch nicht bewerten, die ersten Gehversuche habe ich damit allerdings problemlos hinbekommen. Gute Handhabung und einfache Erklärung. Wenn jetzt noch die Lieferung der neuen Elektroden funktioniert, dann bin ich absolut happy, doch davon gehe ich aus.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PulseRelief PR3840/00 Kabellose Elektrotherapie

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PulseRelief PR3840/00 Kabellose Elektrotherapie

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Voorwaarden

  1. M. Johnson, M. Martinson (2007). Efficacy of electrical nerve stimulation for chronic musculoskeletal pain: A meta-analysis of randomized controlled trials. Pain 130, 157-165