Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
OR2000B/12
Zet de trend met de Original-miniradio
Deze Philips Original-miniradio maakt radio luisteren nog leuker. Deze heerlijk retro radio levert krachtige bassen dankzij het Bass Reflex-luidsprekersysteem en heeft een grote, verlichte analoge afstemknop waarmee u moeiteloos uw favoriete radiozender vindt.
FM/MW
Audio-ingang
3W
Met één verbinding geniet u van al uw muziek van draagbare apparaten en computers. Sluit gewoon uw apparaat aan op de AUDIO-INGANG (3,5 mm) op uw Philips-luidsprekers. Gebruik op uw computers de aansluiting voor hoofdtelefoons. Nadat de verbinding is gemaakt, kunt u direct genieten van uw hele muziekverzameling via deze fantastische luidsprekers. Philips levert gewoon beter geluid.
Deze op de Original-radio uit 1955 geïnspireerde originele miniradio heeft nog steeds de markante elementen van de legendarische Philips-radio uit 1955, ook wel bekend als de Philetta "BF 102 U". In die tijd verblufte deze compacte radio zijn publiek met een eenvoudig ontwerp, groots geluid en kristalheldere ontvangst. Het radio-erfgoed van Philips gaat terug tot 1927. Over de jaren zijn veel modellen uitgegroeid tot vermaarde radio-iconen en collectors' items.
1.5
van 5
2
Reviews & awards
PeeBee
17/05/2015
Italia
Inaffidabile
Prodotto molto leggero, plasticoso e arrivato con la manopola della sintonia montata male. Suono senza corpo, non coinvolgente. buona la capacità di sintonia. privo di interruttore per il passaggio alla riproduzione di lettore MP3. Dopo appena tre mesi di uso normalissimo si è guastata.
Deze review is gemaakt voor OR2000B Mini Original Radio
Deze review is gemaakt voor OR2000B Mini Original Radio
danietje
31/10/2018
België
prachtige klank , maar voor korte duur
3 toestellen gehad en 3 maal problemen met volumeknop na enkele weken
Deze review is gemaakt voor OR2000B Original-miniradio
Deze review is gemaakt voor OR2000B Original-miniradio