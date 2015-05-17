ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Productfoto voorkant
  • Foto van productdetail
  • Foto van productdetail
  • Primaire afbeelding
  • Productfoto voorkant
  • Foto van productdetail
  • Foto van productdetail
  • Primaire afbeelding

Niet meer leverbaar

Original-miniradio

OR2000B/12

1.5

| (2) Reviews & awards

Zet de trend met de Original-miniradio

Deze Philips Original-miniradio maakt radio luisteren nog leuker. Deze heerlijk retro radio levert krachtige bassen dankzij het Bass Reflex-luidsprekersysteem en heeft een grote, verlichte analoge afstemknop waarmee u moeiteloos uw favoriete radiozender vindt.

Bekijk alle voordelen

Zet de trend met de Original-miniradio

  • FM/MW

  • Audio-ingang

  • 3W

Audio-ingang voor het afspelen van draagbare muziekapparaten

Audio-ingang voor het afspelen van draagbare muziekapparaten

Met één verbinding geniet u van al uw muziek van draagbare apparaten en computers. Sluit gewoon uw apparaat aan op de AUDIO-INGANG (3,5 mm) op uw Philips-luidsprekers. Gebruik op uw computers de aansluiting voor hoofdtelefoons. Nadat de verbinding is gemaakt, kunt u direct genieten van uw hele muziekverzameling via deze fantastische luidsprekers. Philips levert gewoon beter geluid.

Analoge FM/MW-radiotuner

Analoge FM/MW-radiotuner

Moderne herinterpretatie van het markante Philetta-ontwerp

Deze op de Original-radio uit 1955 geïnspireerde originele miniradio heeft nog steeds de markante elementen van de legendarische Philips-radio uit 1955, ook wel bekend als de Philetta "BF 102 U". In die tijd verblufte deze compacte radio zijn publiek met een eenvoudig ontwerp, groots geluid en kristalheldere ontvangst. Het radio-erfgoed van Philips gaat terug tot 1927. Over de jaren zijn veel modellen uitgegroeid tot vermaarde radio-iconen en collectors' items.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

1.5

van 5

2

Reviews & awards

5
4
3

17/05/2015

Italia

Italia

Inaffidabile

Prodotto molto leggero, plasticoso e arrivato con la manopola della sintonia montata male. Suono senza corpo, non coinvolgente. buona la capacità di sintonia. privo di interruttore per il passaggio alla riproduzione di lettore MP3. Dopo appena tre mesi di uso normalissimo si è guastata.

Deze review is gemaakt voor OR2000B Mini Original Radio

Deze review is gemaakt voor OR2000B Mini Original Radio

31/10/2018

België

België

prachtige klank , maar voor korte duur

3 toestellen gehad en 3 maal problemen met volumeknop na enkele weken

Deze review is gemaakt voor OR2000B Original-miniradio

Deze review is gemaakt voor OR2000B Original-miniradio

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen

Ik ontvang graag promotionele berichten - op basis van mijn voorkeuren en gedrag - over producten, diensten, evenementen en aanbiedingen van Philips. Ik kan me op elk gewenst moment eenvoudig afmelden.

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen