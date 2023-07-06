Eerste indruk van deze trimmer bij ontvangst: netjes verpakt, ziet er degelijk uit, genoeg accessoires. Trimmer uitgepakt en alles wijst eigenlijk voor zich. Trimmer wordt geleverd met batterij, verschillende opzet kammetjes voor het trimmen van de wenkbrauwen en een handige detailtrimmer om in mijn geval de baard er weer netjes uit te laten zien. Er zit ook een etui bij om alles in op te bergen. Trimmer gelijk dezelfde avond in gebruik genomen, ik heb al meerdere trimmers gehad maar dit is er eindelijk één die goed werk levert. Neus en oor haren verdwijnen als sneeuw voor de zon, 1 keer rond en ze zijn weg (dus niet zo als met mijn vorige trimmers alleen een hoop herrie en gekriebel zonder resultaat). Gelijk de wenkbrauwen even gedaan en ook dat gaat super met een opzetkammetje erop. Daarna de randjes van de baard weer aangescherpt en ook dat gaat lekker makkelijk met de bijgeleverde detailtrimmer. Al met al eindelijk een goede trimmer die doet wat beloofd wordt.