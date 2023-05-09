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Niet meer leverbaar
100% comfort zonder te trekken
Beschermend systeem
Volledig afspoelbaar, AA-batterij
Bereik en verwijder ongewenst neus- en oorhaar eenvoudig en comfortabel. Zorg dat uw neusgaten schoon zijn voordat u het apparaat gebruikt. Steek de trimmer voorzichtig in uw neus (maximaal 0,5 cm) en beweeg de trimmer langzaam rond. Zorg er bij het trimmen van oorhaar voor dat uw oren vrij zijn van oorsmeer.
Het Protective Guard System is bedoeld voor neus, oor en wenkbrauwen. Het is ontworpen voor veiligheid en comfort en bedekt de messen om te voorkomen dat ze direct contact maken met de huid. Het is ook bedoeld om gemiste haren en een trekkend gevoel te minimaliseren.
Onze innovatieve dubbelzijdige precisietrimmer knipt snel en moeiteloos vanuit elke hoek en in elke richting.
4.1
van 5
67
Reviews & awards
86%
beveelt dit product aan
Neusje@2023
09/05/2023
Nederland
Geverifieerde koper
Aanrader
Fijne neustrimmer. Ligt goed in de hand en doet wat hij moet doen!
Voordelen
Ligt goed in de hand
Nadelen
Nvt
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Trimmer voor neus en oren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Trimmer voor neus en oren
MarcoK118
17/03/2021
Nederland
Onderdeel van promotie
Top product!
Kan niet meer zonder! Was heel bang dat het verwijderen van haartjes pijn zou doen, maar het tegendeel heeft bewezen. Het is geheel pijnloos en werkt goed. Top!
Voordelen
Pijnloos, effectief, gemakkelijk schoon te maken
Nadelen
Geen!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Trimmer voor neus en oren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Trimmer voor neus en oren
JoPi28
16/02/2021
Nederland
Onderdeel van promotie
Goede Neustrimmer
De neustrimmer werkt snel en pijnloos. Ook goed te gebruiken voor oorhaar.
Voordelen
Makkelijk in gebruik
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Trimmer voor neus en oren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Trimmer voor neus en oren
Online enquête onder 16003 mannen, gebruikers van elektrische ontharingsapparaten, uitgevoerd in 2024.