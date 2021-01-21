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Niet meer leverbaar
Haren gegarandeerd niet uitgetrokken
De Philips NOSETRIMMER Series 1000 verwijdert voorzichtig ongewenste neus- en oorharen. De ProtecTube-technologie en de speciaal ontworpen hoek van de trimmer zorgen voor snel, eenvoudig en comfortabel trimmen zonder dat haren worden uitgetrokken.
Haren gegarandeerd niet uitgetrokken
Beveiligingssysteem, ideale hoek
Volledig afspoelbaar, AA-batterij
Met de revolutionaire ProtecTube-technologie wordt het knipelement door een ultradun scheerbladkapje met afgeronde uiteinden beschermd om huidirritatie te voorkomen. Daarnaast is het knipelement zo ontworpen dat voorkomen wordt dat er haar vast komt te zitten tussen twee afzonderlijk bewegende mesjes. Er wordt gegarandeerd niet aan het haar getrokken.
De Philips-neustrimmer is zo ontworpen dat deze de juiste hoek heeft om gemakkelijk bij het haar in het oor en de neus te komen. Met de Philips-neustrimmer kunt u er zeker van zijn dat ongewenste haren efficiënt worden verwijderd.
Zowel het knipelement als het kapje hebben zeer precieze en scherpe scheersleuven om ervoor te zorgen dat alle haren snel en effectief geschoren worden.
4.2
van 5
527
Reviews & awards
86%
beveelt dit product aan
Prin07
21/01/2021
Nederland
Geverifieerde koper
Mooie
Een mooie en complete set met gelukkig nog het oude mechanisme. Jammer dat deze set niet meer verkrijgbaar is en dat er een nieuw soort neustrimmer is.
Voordelen
Compleet. Makkelijk mee te nemen. Trimmer werkt fijn
Nadelen
Geen
Deze review is gemaakt voor Nose trimmer series 5000 NT5180/15 Comfortabele neustrimmer en manicureset
Datum gebruik 2019-12-21
Deze review is gemaakt voor Nose trimmer series 5000 NT5180/15 Comfortabele neustrimmer en manicureset
Datum gebruik 2019-12-21
JMECH
05/11/2020
Nederland
Geverifieerde koper
Prima en ook goed werkend product
Ik hen eindelijk na tig andere apparaten nu eentje gevonden die wel goed werkt. Deze Philips doet wat hij doen moet, haartjes verwijderen ......
Voordelen
Erge gemakkelijk in gebruik .....
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Nose trimmer series 1000 NT1151/15 Comfortabele neus- en oortrimmer
Datum gebruik 2019-10-05
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Nose trimmer series 1000 NT1151/15 Comfortabele neus- en oortrimmer
Datum gebruik 2019-10-05
HB95
02/11/2020
Nederland
Geverifieerde koper
Goede resultaten
Het apparaat werkt prima en batterij gaat lang mee. Als scheerapparaat niet alles verwijdert is dit prima aanvulling
Voordelen
Pijnloos en snel
Nadelen
geen gevonden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Nose trimmer series 1000 NT1150/10 Comfortabele neus- en oortrimmer
Datum gebruik 2019-10-02
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Nose trimmer series 1000 NT1150/10 Comfortabele neus- en oortrimmer
Datum gebruik 2019-10-02
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