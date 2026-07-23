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Niet meer leverbaar
14 hulpstukken
DualCut-technologie
Tot drie uur gebruikstijd
Geschikt voor onder de douche
Deze alles-in-één haartrimmer is voorzien van geavanceerde DualCut-technologie voor maximale precisie. Hij wordt geleverd met dubbele mesjes en is ontworpen om net zo scherp te blijven als op de dag dat hij uit de verpakking kwam.
De Philips Multigroom 7000 alles-in-één tondeuse wordt geleverd met 14 hulpstukken voor een verzorgingsoplossing voor het hele lichaam.
Maak strakke, rechte lijnen en trim gelijkmatig door het dikste haar dankzij de nauwkeurige stalen mesjes van de body- en baardtrimmer. Deze anticorrosieve messen roesten niet en zijn zelfslijpend om langer mee te gaan.
4.4
van 5
1779
Reviews & awards
90%
beveelt dit product aan
Zjos1
23/07/2026
Nederland
Philips-medewerker
Geverifieerde koper
Bevalt erg goed
Mijn 2de trimmer van Philips en bevalt mij uitstekend, doet wat ie moet doen e wat je er van verwachten mag.
Voordelen
Werkt erg goed en is snel weer geladen
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor All-in-One Trimmer MG7930/15R1 Refurbished 7000-serie
Date of Use 2026-06-09
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor All-in-One Trimmer MG7930/15R1 Refurbished 7000-serie
Date of Use 2026-06-09
Ronald1974
13/07/2026
Nederland
Geverifieerde koper
Zeer te vrede
Zeer te vrede * * * * * Vijf sterren waardig Zeer te vrede met zowel baard als haar trimmer. Makkelijke opzet stukje & erg makkelijk in onderhoud. Zou het jullie allemaal aanraden als je aan een ieder toe bent.
Voordelen
Goede prijs kwaliteit
Nadelen
Tot op heden geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor All-in-One Trimmer 7000 Series MG7951/15 17-in-1 trimmer
Date of Use 2026-05-01
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor All-in-One Trimmer 7000 Series MG7951/15 17-in-1 trimmer
Date of Use 2026-05-01
Grendel32
30/11/2025
Nederland
Geverifieerde koper
Geweldige all in one trimmer
Gemakkelijk bedienbaar. Eenvoudig om te bouwen en veel hulpstukken beschikbaar. Accuduur is ruim voldoende en de accu is snel op te laden. Al met al voor mij een perfect apparaat.
Voordelen
Doet zijn werk uitmuntend. Veel hulpstukken en ruim voldoende accuduur.
Nadelen
Geen
Deze review is gemaakt voor All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000
Deze review is gemaakt voor All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000
Online enquête onder 16003 mannen, gebruikers van elektrische ontharingsapparaten, uitgevoerd in 2024.