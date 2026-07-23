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  • Optimale styling en precisie
  • Optimale styling en precisie
  • Optimale styling en precisie
  • Optimale styling en precisie
  • Optimale styling en precisie
  • Optimale styling en precisie
  • Optimale styling en precisie
  • Optimale styling en precisie
  • Optimale styling en precisie
  • Optimale styling en precisie
  • Optimale styling en precisie
  • Optimale styling en precisie
  • Optimale styling en precisie
  • Optimale styling en precisie
  • Optimale styling en precisie
  • Optimale styling en precisie
  • Optimale styling en precisie
  • Optimale styling en precisie
  • Optimale styling en precisie
  • Optimale styling en precisie
  • Optimale styling en precisie
  • Optimale styling en precisie
  • Optimale styling en precisie
  • Optimale styling en precisie

Niet meer leverbaar

Multigroom series 700014-in-1, gezicht, haar en lichaam

MG7745/15

4.4
| (1779) Reviews & awards | 90% beveelt dit product aan
Optimale styling en precisie
Perfectioneer uw persoonlijke stijl met onze meest nauwkeurige en veelzijdige trimmer. 14 hoogwaardige hulpstukken helpen u uw unieke stijl van top tot teen vorm te geven. Geniet van optimale precisie met DualCut-mesjes en extra controle met een slipvaste rubberen greep.
Bekijk alle voordelen
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's Werelds favoriete merk elektrische ontharingsproducten voor mannen1

14-in-1 hoogwaardige trimmer voor ultieme veelzijdigheid

Optimale styling en precisie

  • 14 hulpstukken

  • DualCut-technologie

  • Tot drie uur gebruikstijd

  • Geschikt voor onder de douche

Maximale precisie met 2x meer mesjes

Maximale precisie met 2x meer mesjes

Deze alles-in-één haartrimmer is voorzien van geavanceerde DualCut-technologie voor maximale precisie. Hij wordt geleverd met dubbele mesjes en is ontworpen om net zo scherp te blijven als op de dag dat hij uit de verpakking kwam.

14 onderdelen om uw gezicht en hoofd te trimmen

14 onderdelen om uw gezicht en hoofd te trimmen

De Philips Multigroom 7000 alles-in-één tondeuse wordt geleverd met 14 hulpstukken voor een verzorgingsoplossing voor het hele lichaam.

Zelfslijpende mesjes voor een glad resultaat

Zelfslijpende mesjes voor een glad resultaat

Maak strakke, rechte lijnen en trim gelijkmatig door het dikste haar dankzij de nauwkeurige stalen mesjes van de body- en baardtrimmer. Deze anticorrosieve messen roesten niet en zijn zelfslijpend om langer mee te gaan.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.4

van 5

1779

Reviews & awards

90%

beveelt dit product aan

23/07/2026

Nederland

Nederland

Philips-medewerker

Geverifieerde koper

Bevalt erg goed

Mijn 2de trimmer van Philips en bevalt mij uitstekend, doet wat ie moet doen e wat je er van verwachten mag.

Voordelen

Werkt erg goed en is snel weer geladen

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor All-in-One Trimmer MG7930/15R1 Refurbished 7000-serie

Date of Use 2026-06-09

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor All-in-One Trimmer MG7930/15R1 Refurbished 7000-serie

Date of Use 2026-06-09

13/07/2026

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Zeer te vrede

Zeer te vrede * * * * * Vijf sterren waardig Zeer te vrede met zowel baard als haar trimmer. Makkelijke opzet stukje & erg makkelijk in onderhoud. Zou het jullie allemaal aanraden als je aan een ieder toe bent.

Voordelen

Goede prijs kwaliteit

Nadelen

Tot op heden geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor All-in-One Trimmer 7000 Series MG7951/15 17-in-1 trimmer

Date of Use 2026-05-01

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor All-in-One Trimmer 7000 Series MG7951/15 17-in-1 trimmer

Date of Use 2026-05-01

30/11/2025

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Geweldige all in one trimmer

Gemakkelijk bedienbaar. Eenvoudig om te bouwen en veel hulpstukken beschikbaar. Accuduur is ruim voldoende en de accu is snel op te laden. Al met al voor mij een perfect apparaat.

Voordelen

Doet zijn werk uitmuntend. Veel hulpstukken en ruim voldoende accuduur.

Nadelen

Geen

Deze review is gemaakt voor All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000

Deze review is gemaakt voor All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000

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Voorwaarden

  1. Online enquête onder 16003 mannen, gebruikers van elektrische ontharingsapparaten, uitgevoerd in 2024. 