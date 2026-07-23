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10-in-1: gezicht, hoofd en lichaam
Zelfslijpende stalen mesjes
BeardSense-technologie
Deze alles-in-één trimmer biedt 10 hulpstukken voor al uw verzorgingbehoeften. Trim en stylen uw gezichtshaar, knip uw haar en trim uw lichaam.
De trimmer en de set met meerdere kammen bieden 11 lengtestanden van 0,5 tot 16 mm in precisiestappen van maximaal 1 mm voor kortere en langere baardstijlen. Door het smalle ontwerp van het precisietrimhulpstuk kunt u eenvoudig scherpe randen en fijne details maken. Maak wangen, kin en nek schoon met de metalen trimmer om uw look af te maken.
Trim uw lichaamshaar efficiënt met de opklikam voor uw lichaam.
4.4
van 5
1779
Reviews & awards
90%
beveelt dit product aan
Zjos1
23/07/2026
Nederland
Philips-medewerker
Geverifieerde koper
Bevalt erg goed
Mijn 2de trimmer van Philips en bevalt mij uitstekend, doet wat ie moet doen e wat je er van verwachten mag.
Voordelen
Werkt erg goed en is snel weer geladen
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor All-in-One Trimmer MG7930/15R1 Refurbished 7000-serie
Date of Use 2026-06-09
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor All-in-One Trimmer MG7930/15R1 Refurbished 7000-serie
Date of Use 2026-06-09
Ronald1974
13/07/2026
Nederland
Geverifieerde koper
Zeer te vrede
Zeer te vrede * * * * * Vijf sterren waardig Zeer te vrede met zowel baard als haar trimmer. Makkelijke opzet stukje & erg makkelijk in onderhoud. Zou het jullie allemaal aanraden als je aan een ieder toe bent.
Voordelen
Goede prijs kwaliteit
Nadelen
Tot op heden geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor All-in-One Trimmer 7000 Series MG7951/15 17-in-1 trimmer
Date of Use 2026-05-01
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor All-in-One Trimmer 7000 Series MG7951/15 17-in-1 trimmer
Date of Use 2026-05-01
Grendel32
30/11/2025
Nederland
Geverifieerde koper
Geweldige all in one trimmer
Gemakkelijk bedienbaar. Eenvoudig om te bouwen en veel hulpstukken beschikbaar. Accuduur is ruim voldoende en de accu is snel op te laden. Al met al voor mij een perfect apparaat.
Voordelen
Doet zijn werk uitmuntend. Veel hulpstukken en ruim voldoende accuduur.
Nadelen
Geen
Deze review is gemaakt voor All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000
Deze review is gemaakt voor All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000
Online enquête onder 16003 mannen, gebruikers van elektrische ontharingsapparaten, uitgevoerd in 2024.
Gebaseerd op 2 - 3 keer per week bijknippen van gezichtshaar, met sessies van ong. 11,5 minuten