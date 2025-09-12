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Alle series

  • Eén apparaat, eenvoudige en efficiënte styling
  • Eén apparaat, eenvoudige en efficiënte styling
  • Eén apparaat, eenvoudige en efficiënte styling
  • Eén apparaat, eenvoudige en efficiënte styling
  • Eén apparaat, eenvoudige en efficiënte styling
  • Eén apparaat, eenvoudige en efficiënte styling
  • Eén apparaat, eenvoudige en efficiënte styling
  • Eén apparaat, eenvoudige en efficiënte styling
  • Eén apparaat, eenvoudige en efficiënte styling
  • Eén apparaat, eenvoudige en efficiënte styling
  • Eén apparaat, eenvoudige en efficiënte styling
  • Eén apparaat, eenvoudige en efficiënte styling
  • Eén apparaat, eenvoudige en efficiënte styling
  • Eén apparaat, eenvoudige en efficiënte styling
  • Eén apparaat, eenvoudige en efficiënte styling
  • Eén apparaat, eenvoudige en efficiënte styling

All-in-One Trimmer 3000 Series7-in-1 trimmer

MG3920/15

4.2
| (706) Reviews & awards | 86% beveelt dit product aan
Eén apparaat, eenvoudige en efficiënte styling
Ontworpen voor veelzijdigheid en efficiëntie. Met 7 opzetstukken, zelfslijpende stalen mesjes voor langdurige precisie en afgeronde punten voor zachter trimmen, is de trimmer veelzijdig en efficiënt voor al uw verzorgingsbehoeften.
Bekijk alle voordelen
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's Werelds favoriete merk elektrische ontharingsproducten voor mannen1

Voor gezicht, haar en lichaam

Eén apparaat, eenvoudige en efficiënte styling

  • Mesjes met afgeronde punten

  • Zelfslijpende mesjes

  • LED voor opladen

7-in-1 trimmer

7-in-1 trimmer

Onze trimmer is gemaakt voor al uw ontharingsbehoeften en wordt geleverd met 7 hulpstukken om uw gezichtshaar te trimmen en te stylen en uw haar te knippen.

Uw ideale baard met gemak en precisie

Uw ideale baard met gemak en precisie

De mesjes en baardkammen van de trimmer creëren moeiteloos strakke, rechte lijnen voor uw ideale look.

Knip uw haar zoals u dat wilt

Knip uw haar zoals u dat wilt

Bevestig de tondeusekam en kies uit de verschillende lengtestanden om uw kapsel thuis eenvoudig te perfectioneren.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.2

van 5

706

Reviews & awards

86%

beveelt dit product aan

12/09/2025

Nederland

Nederland

Philips-medewerker

Geverifieerde koper

je gebruikt hem dus snoerloos.

[Employee of philipsglobal] Fijn handig apparaat die doet wat ik had verwacht was in het begin even wennen om spullen er af te halen maar is geen probleem.

Voordelen

Handig en snoerloos

Nadelen

Nog niet gevonden

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Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 MG3710/33 6-in-1, gezicht

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 MG3710/33 6-in-1, gezicht

25/05/2024

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

gemakkelijk en handzaam apparaat

Voor dit geld een perfect apparaat, we hebben ook nog een professioneel apparaat , maakt iets meer geluid , maar resultaat is het zelfde

Voordelen

handzaam en licht

Nadelen

aan en uit knop zit op een onhandige plek vind ik

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Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 MG3710/15 6-in-1, gezicht

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 MG3710/15 6-in-1, gezicht

14/03/2024

Nederland

Nederland

Topper!

Opzetstukjes aan er makkelijk op en af. Lekker veel toeren, super snel trimmer. Beter dan de vorige Philips, waar ik ruim 10 jaar van genoten heb voordat de batterij er mee ophield. Kwaliteit!

Voordelen

Kwaliteit

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 MG3710/15 6-in-1, gezicht

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 MG3710/15 6-in-1, gezicht

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Voorwaarden

  1. Online enquête onder 16003 mannen, gebruikers van elektrische ontharingsapparaten, uitgevoerd in 2024. 

  1. Na registratie op Philips.com binnen 90 dagen na aankoop