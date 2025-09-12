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Mesjes met afgeronde punten
Zelfslijpende mesjes
LED voor opladen
Onze trimmer is gemaakt voor al uw ontharingsbehoeften en wordt geleverd met 7 hulpstukken om uw gezichtshaar te trimmen en te stylen en uw haar te knippen.
De mesjes en baardkammen van de trimmer creëren moeiteloos strakke, rechte lijnen voor uw ideale look.
Bevestig de tondeusekam en kies uit de verschillende lengtestanden om uw kapsel thuis eenvoudig te perfectioneren.
4.2
van 5
706
Reviews & awards
86%
beveelt dit product aan
JDvdk
12/09/2025
Nederland
Philips-medewerker
Geverifieerde koper
je gebruikt hem dus snoerloos.
[Employee of philipsglobal] Fijn handig apparaat die doet wat ik had verwacht was in het begin even wennen om spullen er af te halen maar is geen probleem.
Voordelen
Handig en snoerloos
Nadelen
Nog niet gevonden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 MG3710/33 6-in-1, gezicht
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 MG3710/33 6-in-1, gezicht
touring
25/05/2024
Nederland
Geverifieerde koper
gemakkelijk en handzaam apparaat
Voor dit geld een perfect apparaat, we hebben ook nog een professioneel apparaat , maakt iets meer geluid , maar resultaat is het zelfde
Voordelen
handzaam en licht
Nadelen
aan en uit knop zit op een onhandige plek vind ik
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 MG3710/15 6-in-1, gezicht
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 MG3710/15 6-in-1, gezicht
Beardman2024
14/03/2024
Nederland
Topper!
Opzetstukjes aan er makkelijk op en af. Lekker veel toeren, super snel trimmer. Beter dan de vorige Philips, waar ik ruim 10 jaar van genoten heb voordat de batterij er mee ophield. Kwaliteit!
Voordelen
Kwaliteit
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 MG3710/15 6-in-1, gezicht
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 MG3710/15 6-in-1, gezicht
Online enquête onder 16003 mannen, gebruikers van elektrische ontharingsapparaten, uitgevoerd in 2024.
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