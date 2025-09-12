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Niet meer leverbaar

Multigroom series 3000 MG3720/13 7-in-1, Face and Hair

MG3720/13

4.2

| (718) Reviews & awards | 86% beveelt dit product aan

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4.2

van 5

718

Reviews & awards

86%

beveelt dit product aan

12/09/2025

Nederland

Nederland

Philips-medewerker

Geverifieerde koper

je gebruikt hem dus snoerloos.

[Employee of philipsglobal] Fijn handig apparaat die doet wat ik had verwacht was in het begin even wennen om spullen er af te halen maar is geen probleem.

Voordelen

Handig en snoerloos

Nadelen

Nog niet gevonden

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 MG3710/33 6-in-1, gezicht

Datum gebruik 2025-08-12

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 MG3710/33 6-in-1, gezicht

Datum gebruik 2025-08-12

25/05/2024

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

gemakkelijk en handzaam apparaat

Voor dit geld een perfect apparaat, we hebben ook nog een professioneel apparaat , maakt iets meer geluid , maar resultaat is het zelfde

Voordelen

handzaam en licht

Nadelen

aan en uit knop zit op een onhandige plek vind ik

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 MG3710/15 6-in-1, gezicht

Datum gebruik 2024-01-25

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 MG3710/15 6-in-1, gezicht

Datum gebruik 2024-01-25

14/03/2024

Nederland

Nederland

Topper!

Opzetstukjes aan er makkelijk op en af. Lekker veel toeren, super snel trimmer. Beter dan de vorige Philips, waar ik ruim 10 jaar van genoten heb voordat de batterij er mee ophield. Kwaliteit!

Voordelen

Kwaliteit

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 MG3710/15 6-in-1, gezicht

Datum gebruik 2023-02-14

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 MG3710/15 6-in-1, gezicht

Datum gebruik 2023-02-14

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