Met de MCD906 heeft Philips een originele microset op de markt gezet. De prestaties liegen er niet om, het geluid is geweldig. Ook is de microset prachtig om naar te kijken, een prachtig design met zichtbare buizen. Iedereen die hem ziet is verkocht. Als verzamelaar van oude Philips buizenradio's word je helemaal trots op je aanschaf. Ik ben best tevreden over het apparaat. De bediening is direct en erg eenvoudig. Wel ervaar ik dagelijks een groot nadeel: Helaas reageert het apparaat soms op de afstandsbediening van mijn Philips 32PFL9604 TV. Er verschijnt kort 'Sound Demo' in het display en vervolgens gaat de set naar de laatst gekozen bron. Daarna moet de set weer met de hand uitgezet worden, zeer storend. Een kennis van mij met een Philips 40PFL9704 TV en deze microset heeft hetzelfde probleem.