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Niet meer leverbaar
MCM906/12
Bezeten van muziek
Ga helemaal op in het kwaliteitsgeluid van het Philips-microsysteem op componentbasis met zijden dome-tweeter. De elegante houten luidsprekers en aluminium behuizing verbeteren de geluidskwaliteit en staan garant voor precisie en controle.
HiFi-buis
Zijden dome-tweeter
150 W
Hoge en lage frequenties in het geluidsspectrum zijn in verhouding minder goed hoorbaar voor mensen, zeker als het volume laag staat. Als u de Loudness-functie inschakelt, wordt het bass- en treble-geluid versterkt, waardoor u van een beter gebalanceerde geluidsperceptie kunt genieten.
Treble en bas zijn equalizerfuncties die de hoge en lage frequenties van uw audio bedienen. Treble regelt in het bijzonder de versterking van de hoge tonen en bas regelt de versterking van de lage tonen. Met de toetsen omhoog en omlaag kan de luisteraar eenvoudig meer of minder nadruk leggen op de lage en hoge tonen. Ook kan hij de treble en bas onversterkt laten en de muziek afspelen met de originele instellingen. Met treble- en basregeling kunt u op uw eigen manier naar uw muziek luisteren.
Door de ingebouwde hifi-buizen hebt u nu de beschikking over het hoogwaardige geluid dat normaalgesproken alleen wordt geassocieerd met audiosystemen uit het allerduurste segment. De buizen zijn analoog en geven hierdoor een geluid dat beter door ons niet-lineaire gehoor kan worden verwerkt. Geluid uit een buis wordt minder vervormd en is beter omdat het helder, warm en levensecht klinkt.
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3.8
van 5
15
Reviews & awards
WhoDoneIt
21/07/2013
Nederland
zeer fraaie Hifi set
Een zeer fraaie Hifi set. Geluid (buizenversterker) superieur t.o.v. andere grote merken met systemen in een vergelijkbare prijsklasse. Pop, jazz, klassiek en met name zang (opera) komen buiten verwachting goed tot hun recht voor deze mini set. Geluid is transparant en loopt niet snel "dicht." Bediening is makkelijk. Via AUX aan te sluiten op TV en dus geen extra set voor de TV nodig. Klein nadeel: de buizen moeten opwarmen voor gebruik, maar dat is inherent aan buizensystemen. Duurt even voor er gespeeld kan worden (10 seconden). Al enkele jaren in bezit en nog geen defect. Aanrader.
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Deze review is gemaakt voor Heritage Audio MCM906 Hifisysteem met componentontwerp
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Heritage Audio MCM906 Hifisysteem met componentontwerp
KC33
11/10/2011
Nederland
Heel mooi apparaat met zeer goed geluid.
Als het apparaat na het aftellen opgewarmd is, komt er zoals je bij buizen kunt verwachten een zeer mooi vol geluid uit. Een aanrader voor deze prijs/grootte. Nadeel is dat als je de gehele spanning uitschakeld, (stekker eruit of slof uitschakelen) dan begint het volume weer in zijn fabrieks instelling en dat is vrij hard.
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Deze review is gemaakt voor Heritage Audio MCM906 Hifisysteem met componentontwerp
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Heritage Audio MCM906 Hifisysteem met componentontwerp
Buisje
11/02/2012
België
eindelijk geen transistorgeluid
Bij mijn kapper staat een oude radio pickupcombinatie. Wel een buizenradio. Het ding geeft een fantastisch geluid. Bij mijn witgoedzaak stond de mcm 906. Hij liet mij het geluid horen en ik was meteen verkocht. Fantastisch wanneer je radio aanzet en je weer langzaam de buizen ziet opgloeien. Dan moet ik elke keer weer terug denken aan die tijd dat in je eigen raqdio een buis de geest gaf. Op naar de winkel opzoek naar de des betreffende buis. Ik heb het vertrouwen erin dat me met dit systeem niet gebeurd.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Heritage Audio MCM906 Hifisysteem met componentontwerp
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Heritage Audio MCM906 Hifisysteem met componentontwerp