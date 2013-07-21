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Niet meer leverbaar

Heritage AudioHifisysteem met componentontwerp

MCM772/12

4.7

| (11) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

Bezeten van muziek

Ga helemaal op in het kwaliteitsgeluid van het Philips-microsysteem op componentbasis met zijden dome-tweeter. De elegante houten luidsprekers en aluminium behuizing verbeteren de geluidskwaliteit en staan garant voor precisie en controle.

Bekijk alle voordelen

Geniet van HiFi-muziek

Bezeten van muziek

  • Zijden dome-tweeter

  • 100 W

Loudness-functie voor verbetering van het bas- en treble-geluid

Hoge en lage frequenties in het geluidsspectrum zijn in verhouding minder goed hoorbaar voor mensen, zeker als het volume laag staat. Als u de Loudness-functie inschakelt, wordt het bass- en treble-geluid versterkt, waardoor u van een beter gebalanceerde geluidsperceptie kunt genieten.

Houten luidsprekers voor een fantastisch, natuurlijk geluid

Houten luidsprekers voor een fantastisch, natuurlijk geluid

De natuur voorziet ons van het beste materiaal. Een voorbeeld van goed materiaal is hout. Hout beschikt over akoestische kenmerken die perfect zijn voor gebruik in geluidsapparatuur en instrumenten. Fijne muziekinstrumenten, zoals piano's en violen, worden niet voor niets gemaakt van hout; om dezelfde reden is de behuizing van deze luidsprekers van hout gemaakt. Geniet van een rijke en realistische luisterervaring met deze houten luidsprekers.

Zijden dome-tweeter voor kristalhelder geluid

Zijden dome-tweeter voor kristalhelder geluid

Een zijden dome-tweeter bevat een diafragma dat is gemaakt van zijde - een materiaal dat beter is dan het materiaal dat in gewone tweeters wordt gebruikt. De zijde die voor het diafragma wordt gebruikt dempt het geluid beter en de zachte textuur zorgt voor minimaal geluidsverlies. Daarom is het geluid dat een zijden dome-tweeter produceert aangenaam en warm en heeft het een groot bereik.

Technische specificaties

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Recensies

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4.7

van 5

11

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
1

21/07/2013

Nederland

Nederland

heel erg goed, precies zoals we gehoopt hadden.

wij hadden wensen en dit product "ons Philips Audio Hifisysteem "sluit naadloos aan bij deze wensen. Prima product, erg goed van geluid en een aanwinst in onze huiskamer ook wat vorm betreft. Echt een design artikel op allerlei fronten.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Heritage Audio MCM772 Hifisysteem met componentontwerp

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Heritage Audio MCM772 Hifisysteem met componentontwerp

09/10/2011

Nederland

Nederland

Uitstekend produkt, dat helemaal aan onze verwachtingen voldoet

Het (moderne) design misstaat niet in onze klassieke en antieke omgeving. Maar vooral de kwaliteit stemt tot tevredenheid. En daar gaat het ons om! Dus man en vrouw hebben een goede keus gedaan!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Heritage Audio MCM772 Hifisysteem met componentontwerp

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Heritage Audio MCM772 Hifisysteem met componentontwerp

09/10/2011

Nederland

Nederland

Beantwoord aan hetgeen ik zocht.

Goede geluidskwaliteit. Uitgebreide mogelijkheden. Compact. Insteken van USB-stick vraagt meer tegendruk dan het gewicht van het apparaat kan bieden.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Heritage Audio MCM772 Hifisysteem met componentontwerp

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Heritage Audio MCM772 Hifisysteem met componentontwerp

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