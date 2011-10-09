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Niet meer leverbaar
MCM305/12
Bezeten van muziek
Met het Philips Classic-micromuzieksysteem is goed geluid gegarandeerd. Via USB Direct of MP3 Link speelt u al uw MP3- en WMA-bestanden moeiteloos af. Het ontwerp en de houten afwerking van de luidsprekers zijn even elegant als tijdloos.
30 W
Met RDS (Radio Data System) kunt u op radiozenders afstemmen zonder de frequenties te hoeven onthouden. In de standaardmodus toont het RDS-scherm de zendernaam in plaats van de frequentie, waardoor het afstemmen snel en gemakkelijk gaat. Met RDS kunnen zenders tekstberichten, zoals nieuws en zenderinformatie, rechtstreeks naar het radioscherm overbrengen. RDS wordt in Europa veel gebruikt en is een tekstoverdracht die door een radiozender op dezelfde frequentie wordt uitgezonden. U kunt kiezen voor het basis-RDS-scherm met de zendernaam, of u kunt zich abonneren op andere tekstdiensten.
Met de directe weergave vanaf USB sluit u uw USB-apparaat gewoon aan op de USB-poort van uw Philips-apparaat om uw digitale muziek rechtstreeks vanaf het Philips-apparaat af te spelen.
Veel wekkers hebben verschillende soorten alarmen. Deze klokradio van Philips wekt u met de radio of het traditionele zoemeralarm. Met de sleeptimer kunt u de gewenste tijd programmeren voor muziek wanneer u gaat slapen. Of u nu wilt worden gewekt met een zoemeralarm met een monotone toon of naar uw favoriete muziek wilt luisteren als u gaat slapen, deze klokradio heeft het allemaal.
3.7
van 5
13
Reviews & awards
pepito
09/10/2011
Nederland
Zeer goed
Dit is wat ik van Philips gewend ben, ziet er goed uit, makkelijk te gebruiken in all, een prima product waar ik blij me ben
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCM305 Classic-microgeluidssysteem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCM305 Classic-microgeluidssysteem
ypoora1
24/09/2011
Nederland
Ideaal!
Een ideaal compact radiootje! Geveldig geluid voor het formaat, En met de DSC-En DBB- Instellingen kun je hier nog heel wat van maken. Prachtig product voor de prijs!!!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCM305 Classic-microgeluidssysteem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCM305 Classic-microgeluidssysteem
20/05/2011
Nederland
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCM305 Classic-microgeluidssysteem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCM305 Classic-microgeluidssysteem