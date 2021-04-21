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Niet meer leverbaar
MCM2300/12
CD, MP3-CD, USB, FM
USB-aansluiting voor opladen
Max. 15 W
Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact luidsprekerboxsysteem met een diepe bas. Het verschil met een conventioneel luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de lage frequenties. Dit resulteert in een diepere gecontroleerde bas en minder vervorming. De lucht in de baspijp resoneert en gaat vibreren als een conventionele woofer. Samen met de reactie van de woofer vergroot het systeem de lage-frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bas op.
Stem af op de zender die u als voorkeurzender wilt instellen en houd de knop voor voorkeurzenders ingedrukt om de frequentie op te slaan. U kunt voorkeurzenders opslaan om snel naar uw favoriete radiozender gaan, zonder dat u steeds weer handmatig moet afstemmen op deze frequentie.
3.1
van 5
21
Reviews & awards
J.G.
21/04/2021
Nederland
Geverifieerde koper
Compact en een heel mooie uitstraling !
Een zeer prettig en compact apparaat, simpel maar fraai vorm gegeven,
Voordelen
Makkelijk bedienbaar en een fantastisch geluid.
Nadelen
Geen !
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCM2300 Micromuzieksysteem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCM2300 Micromuzieksysteem
redacteurtje
16/07/2019
Nederland
Prijs-prestatie verhouding is uitstekend
Goed, gemakkelijk en goedkoop met meerdere mogelijkheden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCM2300 Micromuzieksysteem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCM2300 Micromuzieksysteem
Hielkema
30/10/2017
Nederland
goed geluid en eenvoud
twee setjes gekocht voor op de kinderkamers. mooi geluid makkelijk te bedienen en usb is ideaal. Top setje voor dit geld.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCM2300 Micromuzieksysteem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCM2300 Micromuzieksysteem