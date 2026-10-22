Incredible Surround™ voor nog beter audioplezier

Incredible Surround is een geluidstechnologie van Philips die het geluidsveld drastisch vergroot, waardoor u het geluid echt ondergaat. Incredible Surround werkt met geavanceerde elektronische faseverschuiving, waarmee het geluid links en rechts zo gemixt wordt dat de virtuele afstand tussen de twee luidsprekers wordt vergroot. Deze bredere spreiding vergroot het stereo-effect en zorgt voor een natuurlijkere geluidsdimensie. Met Incredible Surround ervaart u totale Surround met een dieper en breder geluid zonder het gebruik van extra luidsprekers.