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Niet meer leverbaar

Classic-microgeluidssysteem

MCM166/12

4.2
| (24) Reviews & awards | 96% beveelt dit product aan
Bezeten van muziek
Omring uzelf met het fantastische geluid uit dit zeer compacte en uitermate stijlvolle klassieke hifi-microsysteem van Philips. De krachtige Dynamic Bass Boost geeft al uw nummers, of dit nu MP3's via USB Direct zijn of CD's, een extra dimensie.
Bekijk alle voordelen

Ontspan u met fantastische muziek

Bezeten van muziek

  • 10W

MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen

MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen

Met audiocompressietechnologie kunnen grote digitale muziekbestanden tot 10 keer worden verkleind zonder dat de geluidskwaliteit drastisch verslechtert. MP3 en WMA zijn twee compressieformaten waarmee u een wereld aan muziek kunt afspelen op uw Philips-speler. Download MP3- of WMA-nummers vanaf legale muziekwebsites op internet of rip uw audio-CD's naar MP3- of WMA-bestanden en breng deze over naar uw speler.

Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB

Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB

Met de directe weergave vanaf USB sluit u uw USB-apparaat gewoon aan op de USB-poort van uw Philips-apparaat om uw digitale muziek rechtstreeks vanaf het Philips-apparaat af te spelen.

Digitaal afstemmen met voorkeurzenders voor extra gebruiksgemak

Digitaal afstemmen met voorkeurzenders voor extra gebruiksgemak

Stem af op de zender die u als voorkeurzender wilt instellen en houd de knop voor voorkeurzenders ingedrukt om de frequentie op te slaan. U kunt voorkeurzenders opslaan om snel naar uw favoriete radiozender gaan, zonder dat u steeds weer handmatig moet afstemmen op deze frequentie.

Technische specificaties

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Recensies

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4.2

van 5

24

Reviews & awards

96%

beveelt dit product aan

2
1

21/05/2018

Nederland

Nederland

Geluidsvriendelijk en aardig microsystem

Ik heb hem in blokker geprobeert, en het bevalt me uitstekend. Zodan, mijn broer heeft hem voor mij gekocht. Dolblij probeerdde ik alle functies, wat tot een groot succes uitmondde. Ze hadden hem nog in stock en het was de laatste philips mcm166/12.Zowel mp3cd als wmacd, prachtige prestaties. Cd cdr cdrw, fantastisch! En als toetje, de USB, fenomenaal!!! Hij is wel 9 jaartjes oud, maar het is een echte stevige hollander.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCM166 Classic-microgeluidssysteem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCM166 Classic-microgeluidssysteem

20/05/2012

Nederland

Nederland

goed en gemakkelijk

vind wat programering het een ideaal toestel ook voor mensen die soms door de bomen het bos niet meer zien.Uitstekende geluidsweergave is compact mettwee niet te groten boxen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCM166 Classic-microgeluidssysteem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCM166 Classic-microgeluidssysteem

14/10/2022

United Kingdom

United Kingdom

Lasted me over 10 years

Absolutely amazing. Lasted me since i was a kid, proper good sterio

Voordelen

Aux cd radio

Nadelen

Not bluetooth

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCM166 Micro Hi-Fi System

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCM166 Micro Hi-Fi System

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