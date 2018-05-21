Ik heb hem in blokker geprobeert, en het bevalt me uitstekend. Zodan, mijn broer heeft hem voor mij gekocht. Dolblij probeerdde ik alle functies, wat tot een groot succes uitmondde. Ze hadden hem nog in stock en het was de laatste philips mcm166/12.Zowel mp3cd als wmacd, prachtige prestaties. Cd cdr cdrw, fantastisch! En als toetje, de USB, fenomenaal!!! Hij is wel 9 jaartjes oud, maar het is een echte stevige hollander.