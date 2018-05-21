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Niet meer leverbaar
10W
Met audiocompressietechnologie kunnen grote digitale muziekbestanden tot 10 keer worden verkleind zonder dat de geluidskwaliteit drastisch verslechtert. MP3 en WMA zijn twee compressieformaten waarmee u een wereld aan muziek kunt afspelen op uw Philips-speler. Download MP3- of WMA-nummers vanaf legale muziekwebsites op internet of rip uw audio-CD's naar MP3- of WMA-bestanden en breng deze over naar uw speler.
Met de directe weergave vanaf USB sluit u uw USB-apparaat gewoon aan op de USB-poort van uw Philips-apparaat om uw digitale muziek rechtstreeks vanaf het Philips-apparaat af te spelen.
Stem af op de zender die u als voorkeurzender wilt instellen en houd de knop voor voorkeurzenders ingedrukt om de frequentie op te slaan. U kunt voorkeurzenders opslaan om snel naar uw favoriete radiozender gaan, zonder dat u steeds weer handmatig moet afstemmen op deze frequentie.
4.2
van 5
24
Reviews & awards
96%
beveelt dit product aan
JapieKrekel78
21/05/2018
Nederland
Geluidsvriendelijk en aardig microsystem
Ik heb hem in blokker geprobeert, en het bevalt me uitstekend. Zodan, mijn broer heeft hem voor mij gekocht. Dolblij probeerdde ik alle functies, wat tot een groot succes uitmondde. Ze hadden hem nog in stock en het was de laatste philips mcm166/12.Zowel mp3cd als wmacd, prachtige prestaties. Cd cdr cdrw, fantastisch! En als toetje, de USB, fenomenaal!!! Hij is wel 9 jaartjes oud, maar het is een echte stevige hollander.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCM166 Classic-microgeluidssysteem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCM166 Classic-microgeluidssysteem
runi
20/05/2012
Nederland
goed en gemakkelijk
vind wat programering het een ideaal toestel ook voor mensen die soms door de bomen het bos niet meer zien.Uitstekende geluidsweergave is compact mettwee niet te groten boxen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCM166 Classic-microgeluidssysteem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCM166 Classic-microgeluidssysteem
Jess123455695
14/10/2022
United Kingdom
Lasted me over 10 years
Absolutely amazing. Lasted me since i was a kid, proper good sterio
Voordelen
Aux cd radio
Nadelen
Not bluetooth
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCM166 Micro Hi-Fi System
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCM166 Micro Hi-Fi System