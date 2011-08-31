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Niet meer leverbaar
MCD179/12
Maak van elke kamer een theater
Het MCD179 DVD Micro Theater is alles wat u nodig hebt voor een bioscoopervaring thuis. Met het 2.1-luidsprekersysteem en Dolby Digital voor het ultieme geluid en Progressive Scan voor optimale beelden kent uw audiovisuele plezier geen grenzen!
2,1
DivX-weergave
componentontwerp
Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.
Sluit uw USB-apparaat simpelweg aan op het systeem en deel uw opgeslagen digitale muziek en foto's met familie en vrienden.
3.0
van 5
2
Reviews & awards
Franckie
31/08/2011
Nederland
Zeer tevreden
gemakkelijk in gebruik,disign look is mooi strak en zakelijk.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCD179 DVD Micro Theatre
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCD179 DVD Micro Theatre
flo91
10/02/2013
France
probleme lecture USB
Gros probleme de lecture des supports usb (clef disque dur externe etc.. lecture du nom du fichier limite a 8 carateres consequence on doit renommer tous le nom de fichier. probleme de reconnaissance des support USB probleme pour basculer d un dossier a l autre. ne lis pas les MP4 Certain .avi ne sont pas gere pas de possibilite de mise a jour qualite reception FM mediocre.
Deze review is gemaakt voor MCD179 Microchaîne DVD
Deze review is gemaakt voor MCD179 Microchaîne DVD