Loudness-functie voor verbetering van het bas- en treble-geluid

Hoge en lage frequenties in het geluidsspectrum zijn in verhouding minder goed hoorbaar voor mensen, zeker als het volume laag staat. Als u de Loudness-functie inschakelt, wordt het bass- en treble-geluid versterkt, waardoor u van een beter gebalanceerde geluidsperceptie kunt genieten.