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MCD177/58
Hoge en lage frequenties in het geluidsspectrum zijn in verhouding minder goed hoorbaar voor mensen, zeker als het volume laag staat. Als u de Loudness-functie inschakelt, wordt het bass- en treble-geluid versterkt, waardoor u van een beter gebalanceerde geluidsperceptie kunt genieten.
Omdat de wereldleider in meerkanaals geluidsnormen, Dolby Digital, gebruik maakt van de manier waarop het menselijke oor natuurlijk geluid verwerkt, kunt u genieten van een uitstekende geluidskwaliteit met levensechte spatial cues.
Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, doordat de geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek die u op dat moment afspeelt.
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