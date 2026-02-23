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18952X2
3-in-1-oplossing
Profiteer van een 3-in-1-oplossing* voor dashboardwaarschuwingen en verlichtingsproblemen van Philips LED-lampen met Philips CANbus-adapters. Philips CANbus-adapters zorgen voor betrouwbare en duurzame prestaties van uw LED-lampen onder echte rijomstandigheden.
Voor [≈H7]-LED-retrofit
Voorkom fouten met signalen en verlichting
Eenvoudige montage
Waterdicht ontwerp
Soms wordt bij het installeren van LED-retrofitlampen het lagere energieverbruik van de LED door het veiligheidssysteem van de auto geïnterpreteerd als een defect van de lampen. Hierdoor wordt een foutsignaal weergegeven op het dashboard terwijl de LED-lampen perfect werken. Om dit ongemak te voorkomen, raden wij u aan een Philips CANbus-adapter te gebruiken. De Philips CANbus-adapter voor Philips LED HL [H7]-lampen kan worden aangesloten op het ingebouwde veiligheidssysteem van de auto om valse foutmeldingen op het dashboard te elimineren. Bestuurders kunnen zonder zorgen van hun Philips LED-lampen genieten.
Het lagere stroomverbruik van LED-lampen kan soms leiden tot problemen met stroomschommelingen, waardoor de prestaties van LED-koplampen afnemen. Onze Philips CANbus-adapter is voorzien van een slimme 3-in-1-functie en biedt een extra condensatorfunctie om flikkeringen en problemen met het dimmen van het licht te voorkomen. Geniet van het beste van uw Philips LED-retrofitlampen met de nieuwste generatie CANbus-adapters van Philips.
Elk voertuigmodel is anders; de meeste hebben geen Philips CANbus-adapter nodig bij het achteraf aanbrengen van LED-lampen! Als u wilt weten of een Philips CANbus-adapter nodig is voor uw voertuigmodel, gaat u naar onze Philips-website en bekijkt u onze nieuwste online compatibiliteitslijst**.
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2.4
van 5
5
Reviews & awards
Jesustr
23/02/2026
Deutschland
Geverifieerde koper
Technisch top, Punktabzug für Onlineportal
technisch Top, leider funktioniert die Registrierung zur erweiterten Garantie der passsenden LED-H7-Lampen trotz mehrfachen Versuchen nicht
Voordelen
Passt 100%, komplettes Zubehör für die Montage
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Accessories for LED upgrade 18952X2 CANbus-Adapter
Datum gebruik 2026-01-23
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Accessories for LED upgrade 18952X2 CANbus-Adapter
Datum gebruik 2026-01-23
29/04/2025
España
Geverifieerde koper
Excelente
Debería comprar un "pack completo" (bombilla Led + adaptador)
Voordelen
Sin incidencias
Nadelen
Debería estar "Pack completo"
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Accessories for LED upgrade 18952X2 Adaptador CANbus
Datum gebruik 2024-10-29
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Accessories for LED upgrade 18952X2 Adaptador CANbus
Datum gebruik 2024-10-29
hjardys
23/05/2024
Danmark
Geverifieerde koper
Ikke for god en start
På vores Opel Corsa E, skal der ikke bruges CAMbus, ikke desto mindre, så fungerer automatisk lys ikke og den melder fejl på nærlys. Har nu menteret CAMbus på nærlys, og det virker en gang imellem, dvs lyset tænder, hvor det ikke skal tænder og melder ind i mellem fejl på nærlys. Skrevet til Phipips support. De skriver tilbage, at der skal monteres et sæt CAMbus mere, som skal serieforbindes. Det skulle løse problemet. De vil sende mit et sæt CAMbus uden beregning. Jeg afventer
Voordelen
Hvis det virker ja
Nadelen
Når det ikke virker
Deze review is gemaakt voor Accessories for LED upgrade 18952X2 CANbus-adaptere
Datum gebruik 2024-04-23
Deze review is gemaakt voor Accessories for LED upgrade 18952X2 CANbus-adaptere
Datum gebruik 2024-04-23
Voorkom valse waarschuwingen op het dashboard, voorkom flikkeringen en problemen met het dimmen van het licht
We testen onze lampen en accessoires voortdurend met meer voertuigmodellen en werken onze compatibiliteitslijst regelmatig bij. Als uw voertuigmodel niet in de lijst staat, is het nog niet getest. Neem contact op met onze klantenservice.
Ga naar Philips.com/AutomotiveSupport voor meer informatie
3 jaar garantie (standaard 2 jaar + 1 jaar verlengd). Ga naar philips.com/auto-warranty om u te registreren voor een verlengde garantie